Пєсков пригрозив, що рішення ЄС спрямувати Україні €1,5 млрд доходів від активів РФ, не залишиться без відповіді

Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Незаконне рішення ЄС спрямувати Києву 1,5 млрд євро з доходів від російських активів – привід для продуманих дій з боку Москви, заявив Пєсков, зазначивши, що такі кроки не залишаться без відповіді", - йдеться у повідомленні пропагандистів з РИА Новости, які цитують Пєскова.

У ЦПД таку заяву назвали маніпуляцією. Там пояснили, що рішення ЄС спрямувати 1,5 млрд євро Україні з доходів від заморожених російських активів є законним: воно спрямоване на підтримку країни, яка страждає від російської агресії.

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Разом з тим, у ЦПД спростували ще одну російську маніпуляцію. Постійний представник РФ в ООН Небензя зробив заяву щодо мирних перемовин з РФ.

"Якщо він (Зеленський, – ред.) справді дозрів до розмови про мир, то в нього перед очима є висунуті російським президентом місяць тому мирні пропозиції. І радимо йому поквапитися: нічого кращого Україна вже точно не отримає", - сказав він.

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що такою заявою Небензя хотів створити ілюзію готовності РФ до перемовин про мир. Водночас умови Росії фактично передбачають капітуляцію України та прийняття умов, які порушують суверенітет і територіальну цілісність. Такі умови є неприйнятними для українського народу та міжнародної спільноти.