Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Перемога України Переможні новини 884-го дня війни:  удари по аеродрому в окупованому Криму, ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро із заморожених активів РФ
Огляд

Переможні новини 884-го дня війни:  удари по аеродрому в окупованому Криму, ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро із заморожених активів РФ

Тетяна Яворська
26 липня, 2024 п'ятниця
20:00
Перемога України переможні новини

США виділили Україні 2 млрд доларів, а ЄС 1,5 млрд євро, на аеродромі "Саки" в Криму – детонація боєприпасів і пожежа

Зміст

ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ

Єврокомісія у п'ятницю, 26 липня, оголосила про виділення першого траншу у розмірі 1,5 млрд євро із доходів від заморожених активів Росії, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми перераховуємо 1,5 мільярда євро, отриманих від знерухомлених російських активів, на оборону та відновлення України", - написала фон дер Ляєн.

Вона також додала, що "немає кращого застосування кремлівських грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя".

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував погрозами."Це привід, безперечно, для продуманих дій у відповідь на подібні незаконні рішення, які реалізуються з боку Євросоюзу... Звичайно, подібні кроки Європейської комісії не залишаться без відповіді", – цитує його Інтерфакс.

Сили оборони вдарили по аеродрому "Саки" в окупованому Криму

У ніч проти 26 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Сили оборони уразили аеродром "Саки" в Новофедорівці.

Зазначається, що місцеві мешканці повідомили про пожежу на аеродромі "Саки", там також чути детонацію боєприпасів. Крім того, вибухи було чути в районі Окунівки та у Сімферополі. Також "Кримський вітер" надав відео з роботою російської ППО біля Євпаторії.

Водночас туди направилися пожежні автівки та швидкої допомоги. Зауважимо, що сама окупаційна влада не коментувала атаку БПЛА на Крим, проте близько 02:40 на півострові оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

Від Генштабу про атаку надійшло підтвердження. "Сьогодні вночі підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Це один з оперативних аеродромів, які Росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря.

Додаткові $2 млрд для України від Пентагону

Міністерство оборони США виявило додаткові $2 млрд допомоги для України – виправили бухгалтерську помилку у своїх розрахунках боєприпасів, ракет й іншого обладнання.

Зазначається, що Пентагон виявив бухгалтерську помилку у своїх розрахунках боєприпасів, ракет й іншого обладнання, надісланого в Україну. 

У звіті йдеться, що розпливчасте визначення вартості в Законі про іноземну допомогу та відсутність конкретних вказівок щодо оцінки призвели до невідповідності у звітній вартості військової допомоги.

Видання зауважує, що відповідна бухгалтерська помилка дасть змогу надіслати Україні додаткову зброю на $2 млрд.

Українські аграрії зібрали понад 22 млн тонн нового врожаю

В Україні аграрії, станом на 26 липня, зібрали понад 22 млн тонн зернових та олійних, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначено, що наразі вже зібрано понад 19 млн тонн зернових і понад 3 млн тонн олійних культур.

"Загалом обмолочено понад 5 871,9 тис. га, намолочено 22 324,6 млн. тонн нового врожаю. Аграрії Полтавщини завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур", - додає відомство.

У матеріалі розповіли, що станом на 26 липня в Україні зібрали:

  • пшеницю – обмолочено 3 502,0 тис. га,  намолочено понад 14,7 млн тонн;

  • ячмінь – обмолочено 1 020,2 тис. га, намолочено понад 3,8 млн тонн;

  • горох – обмолочено 189,8 тис. га,  намолочено 416,3 тис. тонн;

  • ріпак – обмолочено 1 086,3 тис. га, намолочено понад 3 млн. тонн насіння.

Водночас за збиранням зернових лідирують Одещина (733,3 тис. га), Дніпропетровщина (630,7 тис. га) і Миколаївщина (536,5 тис. га). Хмельницька область із показником 64 ц/га лідирує по врожайності.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
ЄС
Крим
Пентагон
ЗСУ
ССО
Війна з Росією
США
Читайте також:
Тарас Цимбалюк
Автор Дар'я Тарасова
24 липня, 2024 середа
"Не лежить душа": актор Тарас Цимбалюк розповів, чому боїться мобілізації
відновлення електропостачання
Автор Зіновія Воронович
25 липня, 2024 четвер
Дожити до осені: чи справді з вересня перестануть відключати світло та чому за кордон потрапляють українські кіловати
Ллойд Остін
Автор Катерина Єсікова
26 липня, 2024 п'ятниця
Пентагон відреагував на військові літаки РФ і КНР біля берегів Аляски
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.49
    Продаж 45.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 липня
20:15
У матчі між "Епіцентром" і "Минаєм" визначили другого претендента на вихід в УПЛ
20:04
Оновлено
метро Харків
Деімперіалізація та деколонізація: у Харкові перейменували 3 станції метро та 48 вулиць
20:01
OPINION
Борислав Береза
Історія з Чирковим ганебна, але ілюстративна
19:37
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
У Резерв+ можна підвантажувати актуальні дані про бронювання: кому доступна послуга
19:36
Лукойл
Припинення транзиту нафти "Лукойл": Словаччина заявила, що запропонувала Україні технічне рішення
19:10
Оновлено
дрон, БПЛА
Росіяни атакували з дронів Херсон і Кіндійку: поранено 6 людей
19:05
Податки нерухомість
У Мінфіні пояснили, чи можна підвищити в Україні ПДВ замість військового збору
18:59
Ексклюзив
Не схоже на робочий зразок морського дрона: Defense Express про гідроцикл з вибухівкою біля Стамбула, який нібито належить Україні
18:58
ракета "Довгий Нептун"
Російські ракети й дрони містять іноземні компоненти з понад 20 країн, - Інститут судекспертиз
18:55
санкції проти Ірану
Україна та Молдова приєдналися до рішення Ради ЄС продовжити санкції проти Ірану
18:52
безпілотник, дрон
Росія використовує дешеві дрони для виявлення української ППО, - Reuters
18:41
РФ здійснила майже два десятки атак на Нікопольський район за день: тяжко поранено людину
18:31
У 59-й ОМБр завершили службову перевірку після звернення парамедикині Пташки щодо діяльності командира. Що виявили
18:28
окупанти в Криму
У Росії навряд чи закінчиться військова техніка у 2025 році, – розвідка Естонії
18:21
Олександр Лукашенко
У КНДР повідомили, що Лукашенко пообіцяв працювати "над подальшим розширенням співпраці" держав
18:11
Фредерік Бегбедер
Суд відхилив позов проти Фредеріка Беґбедера, звинуваченого у зґвалтуванні
18:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Убивство Фаріон. Чому надмірний піар може зашкодити знайти реального замовника?
18:01
Сергій Жадан
Жадан про військових і цивільних: "Тилу не потрібно соромитися своєї втоми"
17:58
відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла 27 липня діятимуть лише 6 годин на добу: подробиці
17:52
Дмитро Лазуткін
У Міноборони розповіли, чи з'являться електронні повістки в застосунку Резерв+
17:51
Справа Червінського: Апеляційний суд взяв до уваги оскарження адвокатів ексрозвідника
17:48
Джамала
Джамала та Ріаnобой переспівали пісні Яремчука для альбому Re: Yaremchuk
17:41
Фінляндія
Російське судно порушило водний простір Фінляндії
17:40
"Турнір чотирьох" за вихід в УПЛ: у матчі "Лівий берег" – "Металіст 1925" визначився перший фіналіст
17:20
Фото Марсу з супутника Mars Express
Марсохід NASA виявив на Марсі ймовірні ознаки давнього життя
17:18
Казино
Реєстр лудоманів в Україні зріс з початку року вдвічі: деталі
17:15
Снуп Догг несе олімпійський вогонь
Бубка і репер Снуп Догг пронесли олімпійський вогонь перед відкриттям Олімпіади-2024 у Парижі
17:10
Естонія
В Естонії на 10% зросла кількість працевлаштованих українців з тимчасовим захистом
17:02
ЗСУ війна фронт
Від початку доби на фронті відбулося 78 боєзіткнень: ворог концентрується на Курахівському і Покровському напрямках
17:00
День медичного працівника
Коли відзначатимуть День медичного працівника у 2024 році?
16:52
Оновлено
Євросоюз
ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ. У Кремлі відреагували
16:47
замах на Трампа
ФБР має намір допитати Трампа в рамках розслідування про замах на нього
16:46
Постачання українського титану на 90 млн грн до РФ: російському олігарху Шелкову повідомили про підозру
16:44
китай
Спецпредставник Китаю вирушить у країни Глобального Півдня "для консультацій щодо України"
16:39
Ексклюзив
Карта бойових дій за 17-24 липня
Ворог залучає велику кількість "штурмового м'яса", - майор НГУ з Бахмутського напрямку
16:32
електроенергія
Очільник Укренерго про можливі вимкнення світла взимку: "Не можемо собі дозволити бути оптимістами"
16:21
Міноборони дозволило експлуатацію нової мобільної авторемонтної майстерні
16:18
Сергій Чирков
"Кінець епохи бідності": представники ATLAS прокоментували конфлікт з коміком Чирковим, який цитував Зеленського
16:18
ЗСУ, зброя, Міноборони
ЗСУ продовжують бойові завдання неподалік Кринків: в ОСУВ "Таврія" розповіли про ситуацію на Придніпровському напрямку
16:13
Леонід Пасічник
Примусова мобілізація українців в окупаційну армію: ватажку "ЛНР" оголосили нову підозру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV