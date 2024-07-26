Переможні новини 884-го дня війни:  удари по аеродрому в окупованому Криму, ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро із заморожених активів РФ

ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ

Єврокомісія у п'ятницю, 26 липня, оголосила про виділення першого траншу у розмірі 1,5 млрд євро із доходів від заморожених активів Росії, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми перераховуємо 1,5 мільярда євро, отриманих від знерухомлених російських активів, на оборону та відновлення України", - написала фон дер Ляєн.

Вона також додала, що "немає кращого застосування кремлівських грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя".

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував погрозами."Це привід, безперечно, для продуманих дій у відповідь на подібні незаконні рішення, які реалізуються з боку Євросоюзу... Звичайно, подібні кроки Європейської комісії не залишаться без відповіді", – цитує його Інтерфакс.

Сили оборони вдарили по аеродрому "Саки" в окупованому Криму

У ніч проти 26 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Сили оборони уразили аеродром "Саки" в Новофедорівці.

Зазначається, що місцеві мешканці повідомили про пожежу на аеродромі "Саки", там також чути детонацію боєприпасів. Крім того, вибухи було чути в районі Окунівки та у Сімферополі. Також "Кримський вітер" надав відео з роботою російської ППО біля Євпаторії.

Водночас туди направилися пожежні автівки та швидкої допомоги. Зауважимо, що сама окупаційна влада не коментувала атаку БПЛА на Крим, проте близько 02:40 на півострові оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

Від Генштабу про атаку надійшло підтвердження. "Сьогодні вночі підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Це один з оперативних аеродромів, які Росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря.

Додаткові $2 млрд для України від Пентагону

Міністерство оборони США виявило додаткові $2 млрд допомоги для України – виправили бухгалтерську помилку у своїх розрахунках боєприпасів, ракет й іншого обладнання.

Зазначається, що Пентагон виявив бухгалтерську помилку у своїх розрахунках боєприпасів, ракет й іншого обладнання, надісланого в Україну.

У звіті йдеться, що розпливчасте визначення вартості в Законі про іноземну допомогу та відсутність конкретних вказівок щодо оцінки призвели до невідповідності у звітній вартості військової допомоги.

Видання зауважує, що відповідна бухгалтерська помилка дасть змогу надіслати Україні додаткову зброю на $2 млрд.

Українські аграрії зібрали понад 22 млн тонн нового врожаю

В Україні аграрії, станом на 26 липня, зібрали понад 22 млн тонн зернових та олійних, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначено, що наразі вже зібрано понад 19 млн тонн зернових і понад 3 млн тонн олійних культур.

"Загалом обмолочено понад 5 871,9 тис. га, намолочено 22 324,6 млн. тонн нового врожаю. Аграрії Полтавщини завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур", - додає відомство.

У матеріалі розповіли, що станом на 26 липня в Україні зібрали:

пшеницю – обмолочено 3 502,0 тис. га, намолочено понад 14,7 млн тонн;

ячмінь – обмолочено 1 020,2 тис. га, намолочено понад 3,8 млн тонн;

горох – обмолочено 189,8 тис. га, намолочено 416,3 тис. тонн;

ріпак – обмолочено 1 086,3 тис. га, намолочено понад 3 млн. тонн насіння.

Водночас за збиранням зернових лідирують Одещина (733,3 тис. га), Дніпропетровщина (630,7 тис. га) і Миколаївщина (536,5 тис. га). Хмельницька область із показником 64 ц/га лідирує по врожайності.