Уночі в Криму лунали вибухи, на аеродромі "Саки" спалахнула пожежа, - "Кримський вітер"

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Зазначається, що місцеві мешканці повідомили про пожежу на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, там також чути детонацію боєприпасів.

Крім того, вибухи було чути в районі Окунівки та у Сімферополі. Також "Кримський вітер" надав відео з роботою російської ППО біля Євпаторії.

Водночас туди направилися пожежні автівки та швидкої допомоги.

Зауважимо, що сама окупаційна влада не коментувала атаку БПЛА на Крим, проте близько 02:40 на півострові оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

Вранці 26 липня російське міністерство оборони опублікувало зведення щодо роботи російської ППО, але не згадала нічну атаку в Криму.