Уночі в Криму лунали вибухи, на аеродромі "Саки" спалахнула пожежа, - "Кримський вітер"
У ніч проти 26 липня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи - ймовірно, під ударом міг опинитися аеродром "Саки" в Новофедорівці
Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".
Зазначається, що місцеві мешканці повідомили про пожежу на аеродромі "Саки" в Новофедорівці, там також чути детонацію боєприпасів.
Крім того, вибухи було чути в районі Окунівки та у Сімферополі. Також "Кримський вітер" надав відео з роботою російської ППО біля Євпаторії.
Водночас туди направилися пожежні автівки та швидкої допомоги.
Зауважимо, що сама окупаційна влада не коментувала атаку БПЛА на Крим, проте близько 02:40 на півострові оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.
Вранці 26 липня російське міністерство оборони опублікувало зведення щодо роботи російської ППО, але не згадала нічну атаку в Криму.
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