ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

"Сьогодні ми перераховуємо 1,5 мільярда євро, отриманих від знерухомлених російських активів, на оборону та відновлення України", - написала фон дер Ляєн.

Вона також додала, що "немає кращого застосування кремлівських грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя".

Нагадаємо, що 24 червня Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Рада ЄС погодила рішення надати Україні на озброєння 1,4 млрд євро з непередбачуваних доходів від заморожених російських активів.