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ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ

Юлія Лаврук
26 липня, 2024 п'ятниця
12:37
Світ Євросоюз

Єврокомісія у п'ятницю, 26 липня, оголосила про виділення першого траншу у розмірі 1,5 млрд євро із доходів від заморожених активів РФ 

Зміст

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.

"Сьогодні ми перераховуємо 1,5 мільярда євро, отриманих від знерухомлених російських активів, на оборону та відновлення України", - написала фон дер Ляєн.

Вона також додала, що "немає кращого застосування кремлівських грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя".

Нагадаємо, що 24 червня Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Рада ЄС погодила рішення надати Україні на озброєння 1,4 млрд євро з непередбачуваних доходів від заморожених російських активів.

  • Європейський комісар з питань економіки Паоло Джентілоні висловив думку, що держави G7 до жовтня 2024 року можуть укласти рамкову угоду про надання Києву кредиту в розмірі $50 млрд із російських заморожених активів.

Теги:
Україна
ЄС
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Урсула фон дер Ляєн
Світ про Україну
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