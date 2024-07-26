ЄС виділив Україні 1,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ
Єврокомісія у п'ятницю, 26 липня, оголосила про виділення першого траншу у розмірі 1,5 млрд євро із доходів від заморожених активів РФ
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х.
"Сьогодні ми перераховуємо 1,5 мільярда євро, отриманих від знерухомлених російських активів, на оборону та відновлення України", - написала фон дер Ляєн.
Вона також додала, що "немає кращого застосування кремлівських грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя".
Нагадаємо, що 24 червня Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Рада ЄС погодила рішення надати Україні на озброєння 1,4 млрд євро з непередбачуваних доходів від заморожених російських активів.
- Європейський комісар з питань економіки Паоло Джентілоні висловив думку, що держави G7 до жовтня 2024 року можуть укласти рамкову угоду про надання Києву кредиту в розмірі $50 млрд із російських заморожених активів.
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