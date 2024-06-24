ЄС схвалив надання Україні до 1,4 млрд євро від заморожених активів РФ, - Politico
Європейські країни 24 червня схвалили перший транш від доходів заморожених російських активів сумою до 1,4 млрд євро на допомогу Україні
Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох дипломатів.
Зазначено, що кошти від першого траншу будуть виділені на військову допомогу Києву - боєприпаси й системи протиповітряної оборони. Акцентується, що фінансуватиметься пряма закупівля обладнання для українських захисників, а не відшкодування європейським країнам витрачених коштів на зброю.
Водночас чверть коштів витратять на закупівлі в української промисловості.
Гроші від заморожених активів РФ виділяються Україні через Фонд допомоги Україні (UAF), однак такий процес блокувала Угорщина.
Юридична служба стверджувала: Будапешт не має змоги зупинити такі платежі, тому що під час голосування за створення Фонду він утримався. Європейські чиновники додали, що використання обхідного шляху дозволяє те, що кошти не надходять від платників податків Євросоюзу.
Відповідно до внутрішнього повідомлення Ради ЄС, країни блоку мали час до 11:00 ранку, аби висловити свою думку стосовно використання активів РФ. Жодна держава не виступила проти.
"Рішення не вимагало одностайності, тобто Угорщина не могла його блокувати", - додає Politico.
Видання наголошує, що Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 млрд євро - часткової компенсації державам ЄС за зброю, яку вони надали Україні. За словами дипломата, Будапешт "розлючений" тим, що сталося сьогодні.
Наразі невідома сума, яку отримає Україна від доходів заморожених російських активів. Проте співрозмовники Politico зауважили: вона коливається між 1,2 млрд євро та 1,4 млрд євро.
- 24 червня верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що перший транш доходів від заморожених російських активів надійде в липні, а Україна може отримати 2,5 млрд євро.
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