Боррель заявив, що Україна може отримати 2,5 млрд євро прибутків від активів РФ

Про це він повідомив перед початком засідання у Люксембурзі, передає Радіо Свобода.

Сьогодні, 24 червня, очільники міністерств закордонних справ країн Європейського Союзу обговорять пропозицію Єврокомісії щодо направлення прибутків від заморожених активів РФ на зброю для України в обхід Угорщини, яка проти цього.

"В нас є ці доходи від заморожених активів. Маємо шукати спосіб їх використання, уникаючи будь-якого блокування. У нас є процес, щоб це працювало швидко. Перший транш грошей надійде наступного тижня в липні. Другий – за кілька місяців. Ці гроші не можуть застрягти. Слід їх використовувати – ми маємо законну процедуру. Наступного тижня – одна частина з цих 2,5 мільярдів. Інша частина буде дещо пізніше", - заявив Боррель.

Також він зазначив, що існує юридична процедура, яка дозволяє виділити кошти від активів РФ на користь України попри опір Угорщини, але її застосування потрібно обговорити з міністрами.

"Оскільки Угорщина не брала участь у рішенні (накопичувати доходи від заморожених російських активів – ред.), то немає необхідності, щоб вона могла брати участь у виконанні рішення… У нас є юридична процедура для просування, уникаючи будь-якого блокування з боку деяких держав-членів, які не є частиною рішення", - пояснив він.

Водночас очільник європейської дипломатії підкреслив, що відповідне рішення слід "приймати негайно".

"Після саміту в Швейцарії, де було відкрито дипломатичний шлях, послідувала відповідь від Путіна, який їздить до Північної Кореї, подорожує скрізь, де він може отримати зброю. Це свідчить, що він явно готується до тривалої війни поза дипломатичним шляхом… Ми повинні збільшити підтримку України", - додав Боррель.