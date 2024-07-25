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Головна Світ Країни G7, ймовірно, до жовтня укладуть рамкову угоду про надання Україні $50 млрд активів РФ, - єврокомісар Джентілоні

Країни G7, ймовірно, до жовтня укладуть рамкову угоду про надання Україні $50 млрд активів РФ, - єврокомісар Джентілоні

Дар'я Куркіна
25 липня, 2024 четвер
21:23
Світ G7

Європейський комісар з питань економіки Паоло Джентілоні висловив думку, що держави G7 до жовтня 2024 року можуть укласти рамкову угоду про надання Києву кредиту в розмірі $50 млрд із російських заморожених активів

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

У кулуарах зустрічі міністрів фінансів і глав центральних банків країн G20 в Ріо-де-Жанейро Джентілоні заявив, що стосовно технічних та юридичних аспектів кредиту для України досягнуто "дуже хорошого прогресу".

"Я впевнений, що ми зможемо досягти цього до жовтня. Під жовтнем я маю на увазі рамки. Потім, звичайно, до кінця року потрібно вийти на ринки, але в кожній країні різна ситуація", - сказав єврокомісар.

Інформаційне агентство підкреслює, що кредит у $50 млрд видаватиметься за рахунок заморожених активів, отриманих від центрального банку РФ на загальну суму $300 млрд після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Водночас анонімний співрозмовник Reuters назвав обговорення плану щодо росактивів як "детальну й позитивну" розмову про кредит для Києва.

  • 5 червня повідомлялось, що США готові надати Україні кредит на суму 50 млрд доларів, який буде погашений коштом прибутку від заморожених російських активів, якщо Євросоюз продовжить антиросійські санкції на невизначений термін.
Теги:
Україна
Росія
ЄС
G7
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Економіка
Світ про Україну
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