Країни G7, ймовірно, до жовтня укладуть рамкову угоду про надання Україні $50 млрд активів РФ, - єврокомісар Джентілоні

Про це повідомляє Reuters.

У кулуарах зустрічі міністрів фінансів і глав центральних банків країн G20 в Ріо-де-Жанейро Джентілоні заявив, що стосовно технічних та юридичних аспектів кредиту для України досягнуто "дуже хорошого прогресу".

"Я впевнений, що ми зможемо досягти цього до жовтня. Під жовтнем я маю на увазі рамки. Потім, звичайно, до кінця року потрібно вийти на ринки, але в кожній країні різна ситуація", - сказав єврокомісар.

Інформаційне агентство підкреслює, що кредит у $50 млрд видаватиметься за рахунок заморожених активів, отриманих від центрального банку РФ на загальну суму $300 млрд після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Водночас анонімний співрозмовник Reuters назвав обговорення плану щодо росактивів як "детальну й позитивну" розмову про кредит для Києва.