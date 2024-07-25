Країни G7, ймовірно, до жовтня укладуть рамкову угоду про надання Україні $50 млрд активів РФ, - єврокомісар Джентілоні
Європейський комісар з питань економіки Паоло Джентілоні висловив думку, що держави G7 до жовтня 2024 року можуть укласти рамкову угоду про надання Києву кредиту в розмірі $50 млрд із російських заморожених активів
Про це повідомляє Reuters.
У кулуарах зустрічі міністрів фінансів і глав центральних банків країн G20 в Ріо-де-Жанейро Джентілоні заявив, що стосовно технічних та юридичних аспектів кредиту для України досягнуто "дуже хорошого прогресу".
"Я впевнений, що ми зможемо досягти цього до жовтня. Під жовтнем я маю на увазі рамки. Потім, звичайно, до кінця року потрібно вийти на ринки, але в кожній країні різна ситуація", - сказав єврокомісар.
Інформаційне агентство підкреслює, що кредит у $50 млрд видаватиметься за рахунок заморожених активів, отриманих від центрального банку РФ на загальну суму $300 млрд після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.
Водночас анонімний співрозмовник Reuters назвав обговорення плану щодо росактивів як "детальну й позитивну" розмову про кредит для Києва.
- 5 червня повідомлялось, що США готові надати Україні кредит на суму 50 млрд доларів, який буде погашений коштом прибутку від заморожених російських активів, якщо Євросоюз продовжить антиросійські санкції на невизначений термін.
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