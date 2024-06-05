США назвали умовою надання Україні кредиту $50 млрд безстрокові санкції ЄС проти Росії, - FT

Про це інформує Financial Times.

Зазначається, що пропозиція США викладена в документі ЄС, з яким ознайомилося видання. Ймовірно, його обговорюватимуть у середу, 5 червня, на зустрічі міністрів фінансів країн ЄС.

Вашингтон наполягає на домовленості напередодні саміту лідерів G7 в Італії наступного тижня, де очікується, що механізм фінансування, підкріплений прибутками від заморожених активів, буде центральним елементом підтримки України.

За даними FT, основним варіантом, який розглядається, є план США надати кредит Україні, можливо, разом з іншими державами G7, що приблизно відповідає розрахунковим "несподіваним прибуткам" від сотень мільярдів доларів заморожених активів Росії, які зберігаються на Заході. Дипломати кажуть, що йдеться про 50 мільярдів доларів.

Деталі кредиту такі, як процентна ставка, терміни оплати та механізм видачі, ще належить визначити.

Проте, як пише газета, Вашингтон розглядає будь-яку таку позику як "обумовлену виділенням ЄС прибутків від активів на виплати та гарантією того, що активи російського центрального банку, збережені в ЄС, залишатимуться заблокованими, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні",