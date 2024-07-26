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Головна Світ Пентагон знайшов додаткові $2 млрд для України, виправивши бухгалтерську помилку

Пентагон знайшов додаткові $2 млрд для України, виправивши бухгалтерську помилку

Катерина Єсікова
26 липня, 2024 п'ятниця
07:27
Світ Пентагон

Міністерство оборони США виявило додаткові $2 млрд допомоги для України - виправили бухгалтерську помилку у своїх розрахунках боєприпасів, ракет й іншого обладнання

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Пентагон виявив бухгалтерську помилку у своїх розрахунках боєприпасів, ракет й іншого обладнання, надісланого в Україну. 

У звіті йдеться, що розпливчасте визначення вартості в Законі про іноземну допомогу та відсутність конкретних вказівок щодо оцінки призвели до невідповідності у звітній вартості військової допомоги.

Видання зауважує, що відповідна бухгалтерська помилка дасть змогу надіслати Україні додаткову зброю на $2 млрд.

  • Позаминулого року Пентагон переоцінив вартість збройної допомоги Україні на $3 млрд. Це відкрило можливість для постачання додаткової зброї.

Теги:
Пентагон
Війна з Росією
США
допомога США Україні
Світ про Україну
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