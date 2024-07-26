Пентагон знайшов додаткові $2 млрд для України, виправивши бухгалтерську помилку
Міністерство оборони США виявило додаткові $2 млрд допомоги для України - виправили бухгалтерську помилку у своїх розрахунках боєприпасів, ракет й іншого обладнання
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Пентагон виявив бухгалтерську помилку у своїх розрахунках боєприпасів, ракет й іншого обладнання, надісланого в Україну.
У звіті йдеться, що розпливчасте визначення вартості в Законі про іноземну допомогу та відсутність конкретних вказівок щодо оцінки призвели до невідповідності у звітній вартості військової допомоги.
Видання зауважує, що відповідна бухгалтерська помилка дасть змогу надіслати Україні додаткову зброю на $2 млрд.
- Позаминулого року Пентагон переоцінив вартість збройної допомоги Україні на $3 млрд. Це відкрило можливість для постачання додаткової зброї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 44.52Продаж 45.29
- Актуальне
- Важливе