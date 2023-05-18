Через бухгалтерську помилку в Пентагоні на $3 млрд Україні можуть передати додаткове озброєння, — Reuters
Пентагон переоцінив вартість збройної допомоги Україні на $3 млрд, це відкриває можливість для постачання додаткової зброї
Про це пише Reuters, посилаючись на заяву представника Сенату.
Зазначається, що у своїй бухгалтерській звітності Пентагон використовував вартість зброї з розрахунком того, скільки коштує її заміна, а треба було брати вартість зброї на момент її придбання.
Видання пояснює, що ця помилка відкриває можливість надання додаткової зброї Україні.
За словами джерел, кількість переоціненого озброєння може зрости, оскільки Пентагон наразі більш ретельно вивчає ситуацію.
"Хоча невідомо, як Конгрес відреагує на цю новину, зміна оцінки озброєння може відстрочити потребу адміністрації Байдена просити Конгрес про додаткові кошти для України, оскільки боротьба за межу держборгу США загострюється", - йдеться у повідомленні.
- У вересні США планують оголосити пакет допомоги Україні на 2024 рік, який становитиме $60 млрд.
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