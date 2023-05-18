Восени США планють виділити Україні пакет допомоги на $60 млрд, - Волкер

Про це під час брифінгу в Одесі повідомив колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, передає Укрінформ.

"Восени ми запровадимо ще один пакет допомоги, який буде підтримувати Україну протягом 2024 року. Зараз ми обговорюємо цей пакет в 60 млрд доларів, який, я думаю, буде запроваджено у вересні. Пакет планується узгодити до президентських виборів у США", - заявив Волкер.

Також експредставник Держдепу США додав, що у США достатньо коштів, щоб підтримати контрнаступ ЗСУ, який має розпочатися на початку літа та триватиме до осені.

Як повідомлялося, раніше Волкер заявив, що кошти, які будуть використовуватися для відбудови України мають надходити на спеціально створений фонд інвестування. Також, на його думку, потрібно створити спеціальний виконавчий орган, який буде регулювати процес відновлення України.