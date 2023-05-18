Захід надаватиме Україні ефективні бойові системи якнайшвидше, - держдеп США

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на представника Держдепу Веданта Патела.

"Ми продовжимо оцінювати – з урахуванням ситуації та обставин у сфері безпеки на місцях – які системи мають сенс", зазначив Пател.

При цьому він нагадав, що впродовж останнього часу величезна увага приділялася посиленню протиповітряної оборони України.

"І зараз бачимо, як наші українські партнери достатньо успішно застосовують ці засоби ППО",- зауважив Пател.

Він підкреслив, що США й інші партнери прагнуть, аби Україна отримувала ефективні бойові системи якнайшвидше.