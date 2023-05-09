США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд. Перелік

Цей пакет, загальна сума якого становить до 1,2 мільярда доларів, надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), йдеться у повідомленні Міноборони США.

У цей пакет включено:

додаткові системи ППО та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України;

боєприпаси для боротьби з безпілотними літальними системами;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

послуги комерційних супутникових зображень;

підтримка діяльності з навчання, технічного обслуговування та підтримки.

"Цей пакет заходів USAI підкреслює незмінну прихильність США задовольнити найнагальніші потреби України шляхом надання критично важливих можливостей у найближчій перспективі, таких як системи протиповітряної оборони та боєприпаси, а також нарощування спроможності Збройних Сил України захищати свою територію та стримувати російську агресію протягом тривалого періоду", - йдеться у повідомленні.

У Пентагоні наголошують, що це не буде постачання з пакета президентських повноважень, яке виконуються зі складів міноборони і дуже оперативно, а за програмою USAI згідно з якою уряд закуповує або замовляє їх у галузі або партнерів. Це оголошення є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових пріоритетних можливостей Україні.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - підсумовують у США.