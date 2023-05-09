Про це повідомляє AP.

За даними джерел, пакет включає безпілотники, артилерійські снаряди та ракети для систем ППО, а також системи ППО HAWK. Про нього буде оголошено у вівторок, 9 травня.

За словами офіційних осіб, до нього також увійдуть ракети, супутникові знімки та фінансування поточного обслуговування та запасних частин для різної техніки.

За даними американських чиновників, з огляду на цей пакет з початку повномасштабного російського вторгнення США вже надали Україні військову допомогу майже на $37 млрд.

Допомога буде надана в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає забезпечення потреб безпеки України у довгостроковій перспективі. На відміну від американського обладнання, зброї та боєприпасів, які частіше відправляються в Україну зі складів Пентагону, щоб їх можна було швидко доставити, ці гроші мають бути витрачені протягом найближчих місяців або навіть років на забезпечення майбутніх потреб безпеки України.