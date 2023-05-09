ППО, боєприпаси та розвіддані: США готують новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд
9 травня США нададуть Україні новий пакет військової допомоги у розмірі $1,2 млрд для посилення ППО, забезпечення артснарядами, запчастинами та розвідданими
Про це повідомляє AP.
За даними джерел, пакет включає безпілотники, артилерійські снаряди та ракети для систем ППО, а також системи ППО HAWK. Про нього буде оголошено у вівторок, 9 травня.
За словами офіційних осіб, до нього також увійдуть ракети, супутникові знімки та фінансування поточного обслуговування та запасних частин для різної техніки.
За даними американських чиновників, з огляду на цей пакет з початку повномасштабного російського вторгнення США вже надали Україні військову допомогу майже на $37 млрд.
Допомога буде надана в рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка передбачає забезпечення потреб безпеки України у довгостроковій перспективі. На відміну від американського обладнання, зброї та боєприпасів, які частіше відправляються в Україну зі складів Пентагону, щоб їх можна було швидко доставити, ці гроші мають бути витрачені протягом найближчих місяців або навіть років на забезпечення майбутніх потреб безпеки України.
- Нагадаємо, у США впевнені, що ППО України збила російську ракету "Кинджал" комплексом Patriot.
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