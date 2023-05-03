Про це увечері 3 травня повідомили в Пентагоні.

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони.

Новий пакет допомоги на суму до 300 мільйонів доларів США включає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди й засоби протитанкової бронетанкової техніки, які Україна використовує для просування проти неспровокованої загарбницької війни Росії, – йдеться в повідомленні.

Можливості цього пакету включають:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

155-міліметрові гаубиці;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;

важкі протитанкові керовані ракети (TOW);

системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf;

авіаційні ракети Hydra-70;

стрілецька зброя та боєприпаси до неї;

підривні боєприпаси;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тестове й діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запчастини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", – наголосили в Пентагоні.

Про те, що Вашингтон планує 3 травня оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, до якого вперше увійдуть некеровані авіаракети малої дальності Hydra 70, повідомила напередодні низка ЗМІ.



