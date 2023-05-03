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Боєприпаси для HIMARS, авіаракети Hydra-70, артснаряди й інше: США оголосили про новий пакет допомоги Україні на $300 млн

3 травня, 2023 середа
21:06
Світ Пентагон

Адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні

Про це увечері 3 травня повідомили в Пентагоні. 

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб України у сфері безпеки та оборони. 

Новий пакет допомоги на суму до 300 мільйонів доларів США включає додаткові боєприпаси для наданих США HIMARS, додаткові гаубиці, артилерійські та мінометні снаряди й засоби протитанкової бронетанкової техніки, які Україна використовує для просування проти неспровокованої загарбницької війни Росії, – йдеться в повідомленні.

Можливості цього пакету включають:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-міліметрові гаубиці;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • мінометні снаряди калібру 120 мм, 81 мм і 60 мм;
  • важкі протитанкові керовані ракети (TOW);
  • системи протитанкової зброї AT-4 і Carl Gustaf;
  • авіаційні ракети Hydra-70;
  • стрілецька зброя та боєприпаси до неї;
  • підривні боєприпаси;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
  • тестове й діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запчастини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", – наголосили в Пентагоні.

  • Про те, що Вашингтон планує 3 травня оголосити про новий пакет військової допомоги Україні, до якого вперше увійдуть некеровані авіаракети малої дальності Hydra 70, повідомила напередодні низка ЗМІ.


 

Україна
Війна з Росією
США
допомога США Україні
зброя для України
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