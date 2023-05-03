Уперше міститиме авіаракети Hydra 70: США оголосять про пакет військової допомоги Україні на $300 млн, – ЗМІ
Вашингтон планує 3 травня оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на суму 300 мільйонів доларів. До нього вперше увійдуть некеровані авіаракети малої дальності Hydra 70
Про це повідомили Reuters, SkyNews, також написала у твіттері журналістка видання Politico Лара Селігман.
За інформацією ЗМІ, адміністрація Байдена планує оголосити про пакет військової допомоги для України на $300 мільйонів. Як повідомили офіційні особи, він міститиме артилерійські та мінометні боєприпаси, вантажівки, обладнання, запчастини та некеровані авіаційні ракети малої дальності Hydra 70, взяті з надлишкових запасів США. Також, за даними ЗМІ, новий пакет США передбачає передання для ЗСУ 155-міліметрових гаубиць.
Hydra 70 - це американські некеровані авіаційні ракети діаметром 70 мм, виробництва General Dynamics. Зазвичай їх завантажують у 19-зарядну пускову установку, яка кріпиться під крилом літака або гелікоптера.
- 19 квітня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів, в який увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS.
- Напередодні під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що Сполучені Штати передали Україні майже 100% військової допомоги, про яку вона просила, й мають намір найближчим часом доправити новий пакет підтримки
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