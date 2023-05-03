Про це повідомили Reuters, SkyNews, також написала у твіттері журналістка видання Politico Лара Селігман.

За інформацією ЗМІ, адміністрація Байдена планує оголосити про пакет військової допомоги для України на $300 мільйонів. Як повідомили офіційні особи, він міститиме артилерійські та мінометні боєприпаси, вантажівки, обладнання, запчастини та некеровані авіаційні ракети малої дальності Hydra 70, взяті з надлишкових запасів США. Також, за даними ЗМІ, новий пакет США передбачає передання для ЗСУ 155-міліметрових гаубиць.

Hydra 70 - це американські некеровані авіаційні ракети діаметром 70 мм, виробництва General Dynamics. Зазвичай їх завантажують у 19-зарядну пускову установку, яка кріпиться під крилом літака або гелікоптера.