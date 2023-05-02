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Зброя, обладнання та навчання: США анонсували черговий пакет військової допомоги Україні

2 травня, 2023 вiвторок
03:15
Війна з Росією Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі

Сполучені Штати передали нашій країні майже 100% військової допомоги, про яку просила українська сторона, й мають намір найближчим часом доправити новий пакет підтримки

Про це заявив під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Зовсім скоро ви побачите нові постачання з нашого боку", - запевнив представник адміністрації США.

Він зауважив, що Україні може знадобитися не лише додаткова зброя та обладнання, а й ресурси для підготовки бойових підрозділів.

Крім того, представник Білого дому зазначив, що адміністрація Байдена продовжує розраховувати на підтримку Конгресу щодо виділення Україні нових масштабних пакетів допомоги.

  • Нагадаємо, минулого тижня командувач силами США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що ЗСУ отримали 98% вмісту пакетів військової допомоги з боку Заходу.
США
допомога Україні
зброя для України
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