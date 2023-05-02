Про це заявив під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Зовсім скоро ви побачите нові постачання з нашого боку", - запевнив представник адміністрації США.

Він зауважив, що Україні може знадобитися не лише додаткова зброя та обладнання, а й ресурси для підготовки бойових підрозділів.

Крім того, представник Білого дому зазначив, що адміністрація Байдена продовжує розраховувати на підтримку Конгресу щодо виділення Україні нових масштабних пакетів допомоги.