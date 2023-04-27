Про майже повне забезпечення зброєю заявив Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників США 26 квітня, пише NV.

Каволі заявив, що Україна та її західні союзники підрахували, скільки техніки знадобиться Києву для контрнаступу, після чого партнери України почали її постачання. Генерал повідомив, що в Україну вже надійшло понад 98% обіцяної бойової техніки, а також відзначив «щедрість» союзників у постачанні танків і бойових броньованих машин.

"Я абсолютно впевнений, що ми доставили необхідний їм матеріал, і ми продовжимо працювати над підтримкою їхніх операцій", — сказав Каволі.

За словами Каволі, результати імітаційних бойових ігор, проведених спільно з українцями, свідчать про те, що сили Києва перебувають "у гарній позиції" для успішного контрнаступу проти російських військ, які окупували територію України.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ці цифри в етері телемарафону. Він погодився, що тієї зброї, яка зараз надходить в Україну достатньо для "певних дій", але підкреслив, що "зброї ніколи не буває достатньо, коли в тебе такий ворог, як РФ".

"На мій погляд, 98% — це занадто [велика цифра]. Але він [Каволі] виходить із певної математики ... Техніки має бути набагато більше, снарядів дійсно дефіцит, особливо важких калібрів. І ЄС, і ми намагаємось розв'язати цю проблему", — сказав Подоляк.