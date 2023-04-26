Про це пише його пресслужба.

"Сьогодні йдуть дощі, 2 травня має пройти останній дощ, ще тиждень треба, аби вітер висушив ґрунт. Після цього ЗСУ готові будуть рухатися", - сказав він.

Пригожин зазначив, що наступ може відбутися на 9 травня, хоча і наголосив, що використовувати свята під час воєнних дій це традиція саме росіян.

"Чи будуть вони робити це на 9 травня, аби "зіпсувати" свято? Може так. А може й ні, це тільки у нас в Росії прийнято все робити на свята. ЗСУ готові повністю йти та різати фланги, фланги наші ніхто не прикривав", - висловився він.