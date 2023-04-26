"ЗСУ готові повністю йти та різати фланги": Пригожин заявив, що український контрнаступ розпочнеться після 2 травня
Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ почнеться після 2 травня - коли закінчаться дощі
Про це пише його пресслужба.
"Сьогодні йдуть дощі, 2 травня має пройти останній дощ, ще тиждень треба, аби вітер висушив ґрунт. Після цього ЗСУ готові будуть рухатися", - сказав він.
Пригожин зазначив, що наступ може відбутися на 9 травня, хоча і наголосив, що використовувати свята під час воєнних дій це традиція саме росіян.
"Чи будуть вони робити це на 9 травня, аби "зіпсувати" свято? Може так. А може й ні, це тільки у нас в Росії прийнято все робити на свята. ЗСУ готові повністю йти та різати фланги, фланги наші ніхто не прикривав", - висловився він.
- Інститут вивчення війни вважає, що власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до державних російських ПВК.
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