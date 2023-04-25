Пригожин конкурує з іншими ПВК і проводить кампанії з їх дискредитації, - ISW
Власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин розпочав інформаційну операцію з підриву довіри до державних російських ПВК
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Аналітики зазначають, що Пригожин відвідав позиції батальйонів "Поток" та "Олександр Невський", назвав їх "мікро-ПВК" і розкритикував їхній поганий стан. Батальйон "Поток" є одним із трьох добровольчих загонів російського "Газпрому" та підпорядковується ПВК "Редут" міноборони Росії.
Пригожин заявив, що ці підрозділи мають прикривати фланги Вагнера і запитав, як вони можуть це робити, не маючи нормального забезпечення та озброєння.
"Пригожин також розкритикував загальне поширення таких ПВК, що, ймовірно, свідчить про те, що Пригожин розглядає ці нові організації як конкурента Вагнера", - пишуть аналітики ISW.
Також, джерела, пов'язані з Вагнером стверджували, що 24 квітня сили бойовиків Пригожина поставили "Потоку" завдання захищати щойно захоплені позиції, але вони відійшли звідти, що дало змогу ЗСУ повернути території.
Після цього особовий склад "Потоку" опублікував відео, де критикує керівництво "Газпрому" та ПВК "Редут" за те, що вони не забезпечили їх необхідним озброєнням. Пожалілись вони і на вагнерівців, які заборонили їм залишати позиції.
"Звіти військових блогерів і Пригожина вказують на те, що Вагнера має владу над компаніями, що належать російському міноборони, що, своєю чергою, свідчить про те, що Пригожин відновив деяку прихильність Кремля", - пишуть аналітики.
- Нагадаємо, нещодавно син Пєскова заявив, що воював проти України в складі ПВК Вагнера. Пригожин підтвердив його слова.
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