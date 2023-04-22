Пригожин заявив, що на прохання Пєскова взяв його сина у ПВК Вагнера

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За словами Пригожина, син Пєскова нібито служив заряджаючим у розрахунку реактивної системи залпового вогню "Ураган", а його документи були оформлені на інше ім'я.

"Я його взяв до себе, змінивши прізвище, ім'я та по батькові. Знав про це тільки я та керівник кадрової служби. Його поставили членом розрахунку на "Ураган". Він був заряджаючим транспортно-заряджувальної машини. Їхня машина дуже добре працювала", - розповів Пригожина.

Він додав, що Дмитро Пєсков "звернувся за порадою влітку минулого року, оскільки його син зібрався їхати на війну проти України та "відмовляти його було марно".

У вересні 2022 року російські ведучі каналу "Популярна політика" у прямому етері телефонували синові речника президента РФ Миколі та під виглядом військкома запропонували йому з'явитися для огляду наступного дня, на що він відповів відмовою.

Син Пєскова заявив, що не погоджується йти на війну добровольцем, але готовий воювати на прохання російського диктатора Володимира Путіна.