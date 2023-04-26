Гуменюк розповіла, що контрнаступ уже "йде невеличкими кроками"

Про це інформує речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі Ми-Україна.

"Ми не схильні недооцінювати ворога. Ми знаємо специфіку формування цього угруповання, розуміємо його потужності та потенціал. І працюємо методично над тим, щоб ці потужності та можливості були мінімізовані", – каже спікерка.

Гуменюк наголосила, що в маленьких, але впевнених кроках і полягає контрнаступ, який "всі чекають-чекають, коли ж вже почнеться".

"А він тихесенько іде, такими невеличкими кроками, але впевненими. І йде він до того, що потужності ворога знищуються", – розповіла Гуменюк.

Йдеться про знищення складів з боєприпасами, пунктів зосередження техніки та місць скупчення особового складу армії Росії: "Навіть не дуже організоване угруповання, стає зовсім розрізненим".