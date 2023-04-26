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Головна Війна з Росією Гуменюк розповіла, що контрнаступ уже "йде невеличкими кроками"

Гуменюк розповіла, що контрнаступ уже "йде невеличкими кроками"

26 квітня, 2023 середа
17:04
Війна з Росією

Контрнаступ Збройних Сил України, якого всі чекають, вже "тихесенько іде". На даному етапі захисники працюють над знищенням ресурсів та можливостей ворога

Про це інформує речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі Ми-Україна.

"Ми не схильні недооцінювати ворога. Ми знаємо специфіку формування цього угруповання, розуміємо його потужності та потенціал. І працюємо методично над тим, щоб ці потужності та можливості були мінімізовані", – каже спікерка.

Гуменюк наголосила, що в маленьких, але впевнених кроках і полягає контрнаступ, який "всі чекають-чекають, коли ж вже почнеться".

"А він тихесенько іде, такими невеличкими кроками, але впевненими. І йде він до того, що потужності ворога знищуються", – розповіла Гуменюк.

Йдеться про знищення складів з боєприпасами, пунктів зосередження техніки та місць скупчення особового складу армії Росії: "Навіть не дуже організоване угруповання, стає зовсім розрізненим".

  • Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов напередодні повідомив, що Росія провалила зимово-весняний наступ і втратила атакувальний потенціал.
  • Натомість секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Збройні Сили України почнуть контрнаступ тільки тоді, коли будуть повністю до цього готові та отримають усе, що обіцяли партнери.
  • 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, у яких детально описано плани США та НАТО щодо підсилення української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон розпочав розслідування. 
  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у США, заявив, що Київ і Вашингтон зберігають єдність у питанні підготовки до контрнаступу, попри витік секретних документів.  
  • В Україні вважають, що витік даних Пентагону не вплине на перебіг війни з Росією. Деякі плани щодо контрнаступу американцям не розкривали. 
  • На основі аналізу документів Пентагону стало відомо, що "постачання озброєнь" від Заходу завершиться "весняним наступом", запланованим на 30 квітня 2023 року. 
  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що контрнаступ – це величезний комплекс різних дій, нині ЗСУ вже атакують ворога на сході. 
  • Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала "сезон бавовни" в Криму.
  • А начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо тимчасово окупований півострів Крим звільнять раніше ніж Донбас, то війна триватиме далі.
  • Пізніше очільник меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в етері Еспресо відзначив, що росіяни кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з тимчасового окупованого Криму, так і з боку РФ.
  • Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ почнеться після 2 травня - коли закінчаться дощі.  
Новини
російська армія
ЗСУ
Вбиті росіяни
наступ ЗСУ
втрати окупантів
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