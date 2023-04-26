Гуменюк розповіла, що контрнаступ уже "йде невеличкими кроками"
Контрнаступ Збройних Сил України, якого всі чекають, вже "тихесенько іде". На даному етапі захисники працюють над знищенням ресурсів та можливостей ворога
Про це інформує речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі Ми-Україна.
"Ми не схильні недооцінювати ворога. Ми знаємо специфіку формування цього угруповання, розуміємо його потужності та потенціал. І працюємо методично над тим, щоб ці потужності та можливості були мінімізовані", – каже спікерка.
Гуменюк наголосила, що в маленьких, але впевнених кроках і полягає контрнаступ, який "всі чекають-чекають, коли ж вже почнеться".
"А він тихесенько іде, такими невеличкими кроками, але впевненими. І йде він до того, що потужності ворога знищуються", – розповіла Гуменюк.
Йдеться про знищення складів з боєприпасами, пунктів зосередження техніки та місць скупчення особового складу армії Росії: "Навіть не дуже організоване угруповання, стає зовсім розрізненим".
- Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов напередодні повідомив, що Росія провалила зимово-весняний наступ і втратила атакувальний потенціал.
- Натомість секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Збройні Сили України почнуть контрнаступ тільки тоді, коли будуть повністю до цього готові та отримають усе, що обіцяли партнери.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, у яких детально описано плани США та НАТО щодо підсилення української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон розпочав розслідування.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який перебуває з візитом у США, заявив, що Київ і Вашингтон зберігають єдність у питанні підготовки до контрнаступу, попри витік секретних документів.
- В Україні вважають, що витік даних Пентагону не вплине на перебіг війни з Росією. Деякі плани щодо контрнаступу американцям не розкривали.
- На основі аналізу документів Пентагону стало відомо, що "постачання озброєнь" від Заходу завершиться "весняним наступом", запланованим на 30 квітня 2023 року.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що контрнаступ – це величезний комплекс різних дій, нині ЗСУ вже атакують ворога на сході.
- Раніше начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала "сезон бавовни" в Криму.
- А начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що якщо тимчасово окупований півострів Крим звільнять раніше ніж Донбас, то війна триватиме далі.
- Пізніше очільник меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в етері Еспресо відзначив, що росіяни кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з тимчасового окупованого Криму, так і з боку РФ.
- Засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ почнеться після 2 травня - коли закінчаться дощі.
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