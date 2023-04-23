ЗСУ починають сезон бавовни в Криму, - Гуменюк

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" у неділю, 23 квітня 2023 року, заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Думаю що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Тому що вони вже там награлися в пісочок. На цьому їх ігри й закінчаться", - сказала вона, коментуючи появу окопів на деяких піщаних пляжах на заході Кримського півострова.

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Гуменюк сказала, що в окупованому Криму нинішній сезон оголошено "сезоном бавовни, а не просто курорту".

"Тому до звуків повітряної тривоги їм необхідно звикати", - сказала вона.