Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією ЗСУ починають сезон бавовни в Криму, - Гуменюк

ЗСУ починають сезон бавовни в Криму, - Гуменюк

23 квітня, 2023 неділя
21:00
Війна з Росією

Російським громадянам, які звикли жити та відпочивати в окупованому Криму, варто звикати до звуків повітряної тривоги. Нинішній теплий період року на півострові оголошується "сезоном бавовни"

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" у неділю, 23 квітня 2023 року, заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Думаю що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Тому що вони вже там награлися в пісочок. На цьому їх ігри й закінчаться", - сказала вона, коментуючи появу окопів на деяких піщаних пляжах на заході Кримського півострова.

Читайте і дивіться такожСкоро в Росії почнеться пошук винних у програшній війні, - професор Орєшкін. Ексклюзив Еспресо

Гуменюк сказала, що в окупованому Криму нинішній сезон оголошено "сезоном бавовни, а не просто курорту".

"Тому до звуків повітряної тривоги їм необхідно звикати", - сказала вона.

Крим
ЗСУ
окуповані території
Військові новини
наступ ЗСУ
Читайте також:
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
22 квітня, 2023 субота
Президент Бразилії Лула да Сілва відреагував на запрошення відвідати Україну
Руслан Стефанчук
21 квітня, 2023 п'ятниця
"Додаткові виплати найбільше потрібні бійцям на передовій": Стефанчук про додаткові 30 тис. для військових
Обстріл. Ілюстрація
22 квітня, 2023 субота
Росія обстріляла Харків ракетами С-300
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.69
    Купівля 37.69
    Продаж 38.45
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 41.93
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
23 квітня
22:37
Аналітика
Сергій Згурець
У Бахмуті зросла інтенсивність боїв, але Сили оборони утримують п'яту частину міста. Колонка Сергія Згурця
22:29
Ексклюзив
наручники
На Херсонщині поліція порушує справи проти підприємців, які працювали в окупації, - політолог Молчанов
22:15
Казахстан
У Казахстані лишили тільки один обов'язковий вихідний на тиждень
21:50
війна в Україні
Восени Україну схилятимуть до "гіркої пігулки" компромісу, - The Guardian
21:31
Володимир Зеленський
Ми готуємо кілька міжнародних подій, які дадуть нам ще більше зброї, - Зеленський
20:24
Пригожин наказав своїм найманцям більше не брати полонених
20:03
OPINION
Галина Пагутяк
Прогрес, що виявляється регресом
19:52
Олександр Усик
Усик отримав дедлайн від WBA щодо бою з британським важковаговиком
19:40
Інтерв’ю
Дмітрій Орєшкін
Скоро в Росії почнеться пошук винних у програшній війні, - професор Орєшкін
19:26
Херсон
Російська армія обстріляла з мінометів Херсон: загинув 80-річний чоловік
19:18
Ферран Торрес (в центрі)
"Барселона" перемогла "Атлетико" у чемпіонаті Іспанії
19:16
авіація ЗСУ
ЗСУ завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та збили 2 БпЛА, - Генштаб
18:41
Збірна України з хокею
Україна в овертаймі програла Китаю на старті ЧС з хокею
18:36
Почаївська лавра
Призначений ПЦУ намісник Почаївської лаври розповів, як слід підготуватися до виселення звідти Московського патріархату
18:35
Ексклюзив
Микола Княжицький
Може статится, що УПЦ (МП) припинить діяльність на заході та в центрі України, а на сході - ставатиме ще популярнішою, це небезпечно, - Княжицький
18:25
Пьотр Вавжик
У МЗС Польщі назвали рішення Німеччини, яке підштовхнуло Путіна до війни проти України
18:00
OPINION
Ігор Гулик
Шило на швайку по-китайськи
17:45
Румунія кордон
Румунія запроваджує пломбування аграрного транзиту з України
17:37
Нікополь, обстріл
Росіяни атакували Нікополь безпілотником, поранено та травмовано троє людей
17:35
До Бердичева евакуювали 58 жителів Донеччини
До Бердичева евакуювали 58 жителів Донеччини
17:34
Лавров
Пропагандистам з супроводу Лаврова не дали візи до США. Кремль обіцяє американським журналістам "максимальний дискомфорт"
17:32
Оновлено
Кривбас - Чорноморець
УПЛ: "Чорноморець" переміг "Кривбас", результати інших матчів 22-го туру
17:00
Інтерв’ю
Раміс Юнус
Співпрацюючи з ЄС, Китай не зацікавлений у війні в Україні, - Раміс Юнус
17:00
Чарльз ІІІ
Діти, які народяться у день коронації Чарльза ІІІ, отримають пам'ятні кухлі від держави
16:49
Жозеп Боррель
Боррель закликав відправити до Тайваню європейські ВМС для забезпечення свободи судноплавства
16:35
Вінниця та Карлсруе стали містами-побратимами
16:26
Почаївська лавра
"Йому Бог дав право. Українці загордилися": як відвідувачі Почаївської лаври виправдовують дії Путіна
16:25
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли село Кізомис на Херсонщині, двоє людей зазнали поранень
16:24
Prozorro
У Prozorro відкрили дані про незбройні оборонні закупівлі
16:20
Ексклюзив
лукашенко путін
Ядерну зброю з Білорусі, ймовірно, запускатимуть спільним рішенням Путіна та Лукашенка, - військовий оглядач Алєсін
16:08
Посол Китаю у Франції Лу Шає
Литва, Латвія та Естонія викликали послів Китаю через коментар про суверенітет пострадянських країн
16:02
OPINION
Володимир Гевко
Рівень освіти — це щось на кшталт колективного імунітету
15:47
Валентина Кисіль
Україна здобула восьму медаль ЧЄ-2023 з важкої атлетики
15:35
посольство росії Київ
Голова топонімічної комісії Києва Алфьоров запропонував створити "музей Московії" у колишньому посольстві РФ
15:09
Михайло Подоляк
"Дивно чути абсурдну версію "історії Криму": Подоляк прокоментував заяву посла Китаю у Франції
14:50
Оновлено
Стівен Кінґ
Стівен Кінг запропонував віддати його синю галочку у Twitter Фонду Сергія Притули, Маск відреагував
14:50
Анастасія Манєвська
Українська важкоатлетка стала віцечемпіонкою Європи
14:49
Ексклюзив
гроші для ЗСУ
Можна знайти гроші на виплату військовим по 30 тис. грн без друку грошей та збільшення податків, - перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Непран
14:31
Дмітрій Медведєв
Медведєв "налякав" країни G7 наслідками тотальної заборони експорту до РФ
14:20
Федір Черкашин та Еліас Еспадас (ліворуч)
Український боксер здобув дострокову перемогу в андеркарді головного бою весни
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV