ЗСУ починають сезон бавовни в Криму, - Гуменюк
Російським громадянам, які звикли жити та відпочивати в окупованому Криму, варто звикати до звуків повітряної тривоги. Нинішній теплий період року на півострові оголошується "сезоном бавовни"
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" у неділю, 23 квітня 2023 року, заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
"Думаю що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Тому що вони вже там награлися в пісочок. На цьому їх ігри й закінчаться", - сказала вона, коментуючи появу окопів на деяких піщаних пляжах на заході Кримського півострова.
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Гуменюк сказала, що в окупованому Криму нинішній сезон оголошено "сезоном бавовни, а не просто курорту".
"Тому до звуків повітряної тривоги їм необхідно звикати", - сказала вона.
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