Росіяни значно збільшили охорону Кримського мосту, - Чубаров

Про це в ефірі Еспресо заявив очільник меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Росіяни кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з Криму, так і з боку Росії у Краснодарському краї. Люди жаліються, що стоять годинами - проходять огляди. Це говорить про велике значення цієї комунікації для окупантів - вони хочуть виключити будь-які ризики для цього об'єкту. Охорона мосту саме на поверхні - на в'їзді та виїзді значно збільшені", - сказав він.