Росіяни значно збільшили охорону Кримського мосту, - Чубаров
Росіяни кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з тимчасового окупованого Криму, так і з боку РФ
Про це в ефірі Еспресо заявив очільник меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"Росіяни кардинально збільшили охорону Кримського мосту як на виїзді з Криму, так і з боку Росії у Краснодарському краї. Люди жаліються, що стоять годинами - проходять огляди. Це говорить про велике значення цієї комунікації для окупантів - вони хочуть виключити будь-які ризики для цього об'єкту. Охорона мосту саме на поверхні - на в'їзді та виїзді значно збільшені", - сказав він.
- 21 квітня суд Москви заочно взяв під варту начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова за "теракт на Кримському мосту" та журналіста Bellingcat Христо Грозєва за перетин кордону.
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