Російський суд заочно заарештував очільника ГУР Буданова та журналіста Bellingcat Грозєва
Суд Москви заочно взяв під варту начальника Головного управління розвідки України Кирила Буданова за "теракт на Кримському мосту" та журналіста Bellingcat Христо Грозєва за перетин кордону
Про це інформують російські ЗМІ з посилання на вироки Лефортівського суд Москви.
Повідомляється, що правоохоронні органи РФ висунули Кирилу Буданову звинувачення за чотирма статтями "у справі про теракт на Кримському мосту".
Очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України заочно заарештували та оголосили в міжнародний розшук.
ГУР наразі не коментувало це повідомлення.
Крім того, московський суд заочно заарештував "іноагента", журналіста видання Bellingcat Христо Грозєва у справі про незаконний перетин російського кордону РФ.
Грозєва звинувачують в організації втечі за кордон шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова, якого теж "визнали іноагентом".
- 25 липня 2022 року федеральна служба безпеки РФ заявила, що нібито зірвала операцію української розвідки з викрадення бойових літаків, у якій брав участь болгарський журналіст Христо Грозєв.
- 8 жовтня того року на Кримському мосту стався вибух та спалахнула пожежа.
- 26 грудня 2022 року міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача проєкту Bellingcat Христо Грозєва.
- Міністерство закордонних справ Болгарії офіційно викликає посла Росії Елеонору Митрофанову через оголошення у федеральний розшук журналіста Bellingcat Христо Грозєва.
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