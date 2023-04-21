Про це інформують російські ЗМІ з посилання на вироки Лефортівського суд Москви.

Повідомляється, що правоохоронні органи РФ висунули Кирилу Буданову звинувачення за чотирма статтями "у справі про теракт на Кримському мосту".

Очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України заочно заарештували та оголосили в міжнародний розшук.

ГУР наразі не коментувало це повідомлення.

Крім того, московський суд заочно заарештував "іноагента", журналіста видання Bellingcat Христо Грозєва у справі про незаконний перетин російського кордону РФ.

Грозєва звинувачують в організації втечі за кордон шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова, якого теж "визнали іноагентом".