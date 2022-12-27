МЗС Болгарії викликає посла Росії через розшук журналіста Bellingcat Христо Грозєва
Міністерство закордонних справ Болгарії офіційно викликає посла Росії Елеонору Митрофанову через оголошення у федеральний розшук журналіста Bellingcat Христо Грозєва
Про це інформує NOVA TV.
МЗС Болгарії викликає посла Росії через розшук журналіста Грозєва за участь у кількох розслідуваннях щодо Олексія Навального.
"На зустрічі йтиметься про заборону вивчення болгарської мови в окупованих Російською Федерацією областях України, вилучення портретів болгарських історичних діячів, а також оголошення МВС у федеральний розшук болгарського журналіста-розслідувача Христо Грозева. Справами Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
- 25 липня федеральна служба безпеки РФ заявила, що нібито зірвала операцію української розвідки з викрадення бойових літаків, у якій брав участь болгарський журналіст Христо Грозєв.
- 26 грудня міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача проєкту Bellingcat Христо Грозєва.
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