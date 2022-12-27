Про це інформує NOVA TV.

МЗС Болгарії викликає посла Росії через розшук журналіста Грозєва за участь у кількох розслідуваннях щодо Олексія Навального.

"На зустрічі йтиметься про заборону вивчення болгарської мови в окупованих Російською Федерацією областях України, вилучення портретів болгарських історичних діячів, а також оголошення МВС у федеральний розшук болгарського журналіста-розслідувача Христо Грозева. Справами Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.