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МЗС Болгарії викликає посла Росії через розшук журналіста Bellingcat Христо Грозєва

27 грудня, 2022 вiвторок
20:32
Світ Болгарія

Міністерство закордонних справ Болгарії офіційно викликає посла Росії Елеонору Митрофанову через оголошення у федеральний розшук журналіста Bellingcat Христо Грозєва

Про це інформує NOVA TV.

МЗС Болгарії викликає посла Росії через розшук журналіста Грозєва за участь у кількох розслідуваннях щодо Олексія Навального.

"На зустрічі йтиметься про заборону вивчення болгарської мови в окупованих Російською Федерацією областях України, вилучення портретів болгарських історичних діячів, а також оголошення МВС у федеральний розшук болгарського журналіста-розслідувача Христо Грозева. Справами Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

  • 25 липня федеральна служба безпеки РФ заявила, що нібито зірвала операцію української розвідки з викрадення бойових літаків, у якій брав участь болгарський журналіст Христо Грозєв. 
  • 26 грудня міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у федеральний розшук журналіста-розслідувача проєкту Bellingcat Христо Грозєва. 

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Росія
Болгарія
Bellingcat
Христо Грозєв
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