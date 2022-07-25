Про це повідомляють російські ЗМІ.

ФСБ оголосила, що зірвала операцію Головного управління розвідки Міноборони України з викрадення бойових літаків. Її нібито курували спецслужби НАТО, а у самій операції був задіяний головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

У ФСБ заявили, що співробітники української розвідки намагалися завербувати за грошову винагороду та гарантії отримання громадянства однієї з країн ЄС російських льотчиків, які мали перегнати літаки на аеродром Канатово неподалік Кропивницького.

ФСБ стверджує, що українська розвідка обіцяла пілотам за викрадення літаків по $2 млн. За готовність викрасти літак мали заплатити по $4 тис. авансом через кур'єрів. Російські спецслужби показали відео, на якому нібито затримують кур'єра та вилучають у нього гроші.

За твердженням ФСБ, Христо Грозєв брав участь в операції та знайшов двох кур'єрів, які брали участь у передачі грошей.

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