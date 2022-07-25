ФСБ стверджує, що зірвала операцію української розвідки з викрадення літаків РФ, у якій брав участь розслідувач Bellingcat Грозєв
Федеральна служба безпеки РФ заявила, що нібито зірвала операцію української розвідки з викрадення бойових літаків, у якій брав участь розслідувач Bellingcat Христо Грозєв
Про це повідомляють російські ЗМІ.
ФСБ оголосила, що зірвала операцію Головного управління розвідки Міноборони України з викрадення бойових літаків. Її нібито курували спецслужби НАТО, а у самій операції був задіяний головний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.
У ФСБ заявили, що співробітники української розвідки намагалися завербувати за грошову винагороду та гарантії отримання громадянства однієї з країн ЄС російських льотчиків, які мали перегнати літаки на аеродром Канатово неподалік Кропивницького.
ФСБ стверджує, що українська розвідка обіцяла пілотам за викрадення літаків по $2 млн. За готовність викрасти літак мали заплатити по $4 тис. авансом через кур'єрів. Російські спецслужби показали відео, на якому нібито затримують кур'єра та вилучають у нього гроші.
За твердженням ФСБ, Христо Грозєв брав участь в операції та знайшов двох кур'єрів, які брали участь у передачі грошей.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.92
Купівля 37.92Продаж 39.08
-
EUR
Купівля 38.21Продаж 39.57
- Актуальне
- Важливе