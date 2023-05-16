США майже вичерпали $48 млрд для України: у конгресі обговорюють новий пакет фінансування, - Politico
У грудні минулого року США схвалили програму підтримки України на 48 мільярдів доларів, проте з них залишилося лише 6, до середини літа вони можуть закінчитися
Про це пише Politico.
Це викликає нове занепокоєння щодо подальших планів Білого дому. Фінансування, як кажуть багато законодавців США, має продовжувати надходити безперервно, особливо в той час, як Київ готується до контрнаступу.
"Надзвичайно важливо, щоб адміністрація вчасно надала Україні те, що потрібно Києву, щоб захистити та повернути свою суверенну територію", – сказала сенатор Сьюзен Коллінз (штат Мен) представникам Пентагону під час слухань.
Білий дім вже обговорює новий пакет. Передбачається, що він буде розрахований на продовження підтримки України, повідомив неназваний високопосадовець з адміністрації президента.
Він додав, що незрозуміло, як потреби України можуть змінитися під час або після контрнаступу, але адміністрація "повністю віддана" підтримці Києва під час і після бою "на довгострокову перспективу".
Видання Politico зауважує, що це не той Конгрес, який схвалив останній великий пакет допомоги, і не ті обставини – цього разу будь-яка пропозиція Білого дому наприкінці літа може наштовхнутися на бурхливу дискусію щодо "стелі боргу та майже напевно зіткнеться з опозицією невеликої, але впливової групи республіканців, які хочуть скоротити витрати на Україну".
- Нагадаємо, 9 травня США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд.
- 12 травня Ентоні Блінкен заявив, що США у взаємодії з іншими країнами готові докласти всіх зусиль, щоб поповнити прогалини в озброєнні ЗСУ.
- Також у Білому домі заявили, що коментарі Трампа щодо доцільності підтримки України жодним чином не вплинули на політику США та країн-партнерів.
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