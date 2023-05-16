Про це пише Politico.

Це викликає нове занепокоєння щодо подальших планів Білого дому. Фінансування, як кажуть багато законодавців США, має продовжувати надходити безперервно, особливо в той час, як Київ готується до контрнаступу.

"Надзвичайно важливо, щоб адміністрація вчасно надала Україні те, що потрібно Києву, щоб захистити та повернути свою суверенну територію", – сказала сенатор Сьюзен Коллінз (штат Мен) представникам Пентагону під час слухань.

Білий дім вже обговорює новий пакет. Передбачається, що він буде розрахований на продовження підтримки України, повідомив неназваний високопосадовець з адміністрації президента.

Він додав, що незрозуміло, як потреби України можуть змінитися під час або після контрнаступу, але адміністрація "повністю віддана" підтримці Києва під час і після бою "на довгострокову перспективу".

Видання Politico зауважує, що це не той Конгрес, який схвалив останній великий пакет допомоги, і не ті обставини – цього разу будь-яка пропозиція Білого дому наприкінці літа може наштовхнутися на бурхливу дискусію щодо "стелі боргу та майже напевно зіткнеться з опозицією невеликої, але впливової групи республіканців, які хочуть скоротити витрати на Україну".