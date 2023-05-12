Про це він заявив у інтерв’ю PBS NewsHour.

"Якщо є прогалини, якщо чогось не вистачає, вони скажуть нам, і ми докладемо всіх зусиль, щоб це поповнити", - сказав Блінкен.

Америка працює з понад 50 країнами, щоб адаптуватися до потреб України - залежно від характеру бою, де це відбувається, що потрібно, "аби переконатися, щоби вони мали те, що їм потрібно", зазначає держсек США.

За його словами, це є постійним процесом: "Ми працюємо буквально щодня з українцями, а також із коаліцією країн, щоби бути певними, що вони мають підтримку".

Крім того, він прокоментував надання Великою Британією українському війську далекобійних ракет.

"Саме для цього ми маємо коаліцію країн, які підтримують Україну. Різні країни робитимуть різні речі в залежності від власних можливостей, від власних технологій, від того, що є найбільш доцільним", - додав Блінкен.