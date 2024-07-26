Українські аграрії зібрали понад 22 млн тонн нового врожаю
В Україні аграрії станом на 26 липня зібрали понад 22 млн тонн зернових та олійних
Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Зазначено, що наразі вже зібрано понад 19 млн тонн зернових і понад 3 млн тонн олійних культур.
"Загалом обмолочено понад 5 871,9 тис. га, намолочено 22 324,6 млн. тонн нового врожаю. Аграрії Полтавщини завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур", - додає відомство.
У матеріалі розповіли, що станом на 26 липня в Україні зібрали:
- пшеницю – обмолочено 3 502,0 тис. га, намолочено понад 14,7 млн тонн;
- ячмінь – обмолочено 1 020,2 тис. га, намолочено понад 3,8 млн тонн;
- горох – обмолочено 189,8 тис. га, намолочено 416,3 тис. тонн;
- ріпак – обмолочено 1 086,3 тис. га, намолочено понад 3 млн. тонн насіння.
Водночас за збиранням зернових лідирують Одещина (733,3 тис. га), Дніпропетровщина (630,7 тис. га) і Миколаївщина (536,5 тис. га).
Хмельницька область із показником 64 ц/га лідирує по урожайності.
- 10 липня стало відомо, що аграрії на всій території України намолотили 15,7 млн тонн нового врожаю зернових та олійних.
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