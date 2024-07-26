Українські аграрії зібрали понад 22 млн тонн нового врожаю

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначено, що наразі вже зібрано понад 19 млн тонн зернових і понад 3 млн тонн олійних культур.

"Загалом обмолочено понад 5 871,9 тис. га, намолочено 22 324,6 млн. тонн нового врожаю. Аграрії Полтавщини завершили збирання ранніх зернових та зернобобових культур", - додає відомство.

У матеріалі розповіли, що станом на 26 липня в Україні зібрали:

пшеницю – обмолочено 3 502,0 тис. га, намолочено понад 14,7 млн тонн;

ячмінь – обмолочено 1 020,2 тис. га, намолочено понад 3,8 млн тонн;

горох – обмолочено 189,8 тис. га, намолочено 416,3 тис. тонн;

ріпак – обмолочено 1 086,3 тис. га, намолочено понад 3 млн. тонн насіння.

Водночас за збиранням зернових лідирують Одещина (733,3 тис. га), Дніпропетровщина (630,7 тис. га) і Миколаївщина (536,5 тис. га).

Хмельницька область із показником 64 ц/га лідирує по урожайності.