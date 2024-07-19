Українські аграрії намолотили 15,7 млн тонн нового врожаю
Аграрії на всій території України станом на 19 липня 2024 року намолотили 15,7 млн тонн нового врожаю зернових та олійних
Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Зазначено, що аграрії загалом обмолотили зернові й олійні на 4403,25 тис. га та зібрали 15,7 млн тонн нового врожаю.
Найбільше зернових зібрано на Одещині (на 629,4 тис. га), Дніпропетровщині (544,2 тис. га) і Миколаївщині (527,5 тис. га).
Також у міністерстві надали статистику інших зібраних культур:
- в Україні з 2626,5 га пшениці намолочено 10,3 млн тонн;
- ячменю з 824,2 тис. га - 3,1 млн тонн;
- гороху зі 154,7 тис. га - 319,3 тис. тонн;
- ріпаку з 779,1 тис. га - 1,8 млн тонн насіння;
- сої з 0,15 тис. га - 0,29 тис. тонн.
Водночас зазначається, що аграрії Херсонської області розпочали збирання проса (з 50 га намолочено 80 тонн насіння).
Відомство також наголошує, що Івано-Франківська область лідирує по урожайності з показником 65,1 ц/га.
- 1 липня пресслужба ДСНС інформувала, що вороги продовжують намагатися знищити український урожай. Російська армія обстріляла поле стиглої пшениці на Харківщині.
- 3 липня ГУ ДСНС у Донецькій області повідомило, що російська армія навмисно знищує українські поля з пшеницею. Лише за добу 2 липня ворог двічі обстріляв пшеничні лани в регіоні.
- 3 липня Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, зазначив щодо очікування від цьогорічного врожаю, що Україна повною мірою зможе забезпечити себе продовольством.
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