Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Українські аграрії намолотили 15,7 млн тонн нового врожаю

Українські аграрії намолотили 15,7 млн тонн нового врожаю

19 липня, 2024 п'ятниця
18:28
Економіка зерно, зернова угода

Аграрії на всій території України станом на 19 липня 2024 року намолотили 15,7 млн тонн нового врожаю зернових та олійних

Зміст

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначено, що аграрії загалом обмолотили зернові й олійні на 4403,25 тис. га та зібрали 15,7 млн тонн нового врожаю.

Найбільше зернових зібрано на Одещині  (на 629,4 тис. га), Дніпропетровщині (544,2 тис. га) і Миколаївщині (527,5 тис. га).

Також у міністерстві надали статистику інших зібраних культур:

  • в Україні з 2626,5 га пшениці намолочено 10,3 млн тонн;
  • ячменю з 824,2 тис. га - 3,1 млн тонн;
  • гороху зі 154,7 тис. га - 319,3 тис. тонн;
  • ріпаку з 779,1 тис. га - 1,8 млн тонн насіння;
  • сої з 0,15 тис. га - 0,29 тис. тонн.

Водночас зазначається, що аграрії Херсонської області розпочали збирання проса (з 50 га намолочено 80 тонн насіння). 

Відомство також наголошує, що Івано-Франківська область лідирує по урожайності з показником 65,1 ц/га.

  • 1 липня пресслужба ДСНС інформувала, що вороги продовжують намагатися знищити український урожай. Російська армія обстріляла поле стиглої пшениці на Харківщині.
  • 3 липня ГУ ДСНС у Донецькій області повідомило, що російська армія навмисно знищує українські поля з пшеницею. Лише за добу 2 липня ворог двічі обстріляв пшеничні лани в регіоні.
  • 3 липня Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, зазначив щодо очікування від цьогорічного врожаю, що Україна повною мірою зможе забезпечити себе продовольством.
Теги:
Україна
зерно
аграрії
зернові
Читайте також:
Джорджія Мелоні
18 липня, 2024 четвер
Висміяла зріст прем'єрки Мелоні: суд зобов'язав італійську журналістку заплатити штраф €5 тис.
полонені окупанти
17 липня, 2024 середа
На Лиманському напрямку ворожа група здалася в полон, - заступник командира 97-го батальйону
На фото: Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna
18 липня, 2024 четвер
Інкогніто-співачка Klavdia Petrivna показала обличчя на шоу Тіни Кароль
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.35
    Купівля 41.35
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 45.06
    Продаж 45.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
19 липня
19:41
Оновлено
РФ ударила ракетою по дитячому майданчику в Миколаєві: серед загиблих дитина
19:35
Герман Галущенко
Міністр енергетики Галущенко розповів, коли поліпшиться ситуація в енергосистемі
19:35
ракетна атака на Охматдит
Удар РФ по Охматдиту: у ДСНС пояснили, завдяки чому вдалося уникнути більшої кількості жертв
19:34
Міжнародна космічна станція, МКС
NASA і SpaceX оприлюднили план знищення Міжнародної космічної станції
19:19
Актор серіалу "Теорія Великого вибуху" Боб Ньюгарт
У США помер актор серіалу "Теорія Великого вибуху" Боб Ньюгарт
19:19
Оновлено
У РФ журналісту WSJ Гершковичу дали 16 років колонії суворого режиму. Байден відреагував
19:12
Будує залізницю для перекидання військ РФ на передову: СБУ оголосила підозру "міністру транспорту ДНР"
19:08
Джо Байден
NBC стверджує, що сім'я Байдена обговорила його можливий вихід з президентських перегонів. Білий дім назвав інформацію неправдивою
19:00
Інтерв’ю
Адам Міхнік
Засновник "Газети Виборчої" Адам Міхнік: не буде справедливої Європи без незалежної України на її карті
18:59
суд ООН
Вищий суд ООН визнав ізраїльську присутність на палестинських територіях незаконною, Нетаньягу відреагував
18:57
електроенергія, графіки відключень
Укренерго обіцяє менше відключень світла 20 липня: подробиці
18:41
смертна кара
У Білорусі громадянина Німеччини засудили до смертної кари, - "Гаюн"
18:37
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:36
замах на Трампа
Замах — це ще не перемога на виборах, - польський депутат Павел Коваль
18:25
В Україні випробували недорогі дистанційно керовані косарки для замінованих полів
18:16
Помер колишній президент В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг
У віці 80 років помер комуністичний лідер та експрезидент В'єтнаму Нгуєн Фу Чонг
18:06
Кейт Вінслет у "Титаніку"
Пальто, в якому Кейт Вінслет була в останній сцені "Титаніка", можуть продати за $250 тис.
18:03
OPINION
Тарас Загородній
Салліван - Бернс системно рятують Росію більше, ніж Венс
18:01
"Дніпро-1"
Футбольний клуб "Дніпро-1" виключили з УПЛ
17:47
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ на ТОТ заселяє військових у санаторії на узбережжях Чорного та Азовського морів, - Спротив
17:44
Ексклюзив
Верховна Рада
Проштовхували швидко, щоб без обговорень погодити схему: юристка Щербан про розгляд ВР законопроєкту про угоди зі слідством щодо корупційних злочинів
17:38
Камала Гарріс
Більшість демократів вважають кандидатуру віцепрезидентки Гарріс більш вигідною, ніж Байдена, - опитування AP-NORC
17:33
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 76 боєзіткнень, росіяни найбільш активні на Лиманському й Покровському напрямках
17:28
На фото: Вєрка Сердючка
Стало відомо, чому на фестивалі ATLAS цьогоріч не буде Вєрки Сердючки з анонсованою україномовною програмою
17:14
В Україні вперше створили будинок на 3D-принтері для родини загиблого військового
В Україні вперше створили будинок на 3D-принтері, в ньому мешкатиме родина загиблого військового
16:55
Переможець Євробачення-2024, представник Швейцарії Nemo
Швейцарія назвала два міста, які можуть приймати Євробачення-2025
16:53
посол ФРН Мартін Єгер і директор Охматдиту Володимир Жовнір
В Охматдиті після удару РФ відновили роботу онкологічних, хірургічних і неонатальних відділень, - гендиректор Жовнір
16:47
Туск і Зеленський
Маємо позитивне рішення уряду Польщі щодо F-16 для України: Зеленський про підсумки зустрічі з Туском
16:33
Оновлено
Microsoft
Пов'язано з ПЗ Microsoft: у світі стався глобальний збій в роботі компаній, банків і аеропортів
16:30
Мартін Єгер
Німеччина виділяє на відбудову Охматдиту €10 млн та невідкладно дає €4 млн на лікування дітей, - посол Єґер
16:21
Енергодар, ЗАЕС
Україні вдалося вивезти з захопленої РФ Запорізької АЕС близько 5 тис. співробітників
16:03
OPINION
Ростислав Павленко
Бог допомагає тим, хто допомагає собі
15:58
землетрус
У Чилі стався землетрус магнітудою 7,4, поруч з епіцентром розташовані найбільша у світі мідна та літієва шахти
15:55
Укрзалізниця, потяг, поїзд
В Укрзалізниці підтвердили смерть пасажирки через спеку в потязі Запоріжжя - Ужгород
15:51
Ігор Коломойський, суд
Суд залишив Коломойського під вартою до 2 вересня
15:33
Україна підписала з Британією кредитну угоду про фінансування оборонних потреб
Україна підписала з Британією кредитну угоду на 2 млрд фунтів для фінансування оборонних потреб
15:17
Культурний Десант
"Культурний десант" представив пісню "Плем'я", записану на Харківському напрямку під час бойових дій
15:17
Ексклюзив
Карта. Покровськ-Торецьк_1707
До траси Покровськ - Костянтинівка - Часів Яр ворогу залишається 7-8 км, - капітан І рангу запасу ВМС України
15:15
Су-25 росія
На Донеччині українські зенітники збили ворожий Су-25
14:57
фунікулер
У Києві фунікулер закриють на плановий ремонт
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV