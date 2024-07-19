Українські аграрії намолотили 15,7 млн тонн нового врожаю

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зазначено, що аграрії загалом обмолотили зернові й олійні на 4403,25 тис. га та зібрали 15,7 млн тонн нового врожаю.

Найбільше зернових зібрано на Одещині (на 629,4 тис. га), Дніпропетровщині (544,2 тис. га) і Миколаївщині (527,5 тис. га).

Також у міністерстві надали статистику інших зібраних культур:

в Україні з 2626,5 га пшениці намолочено 10,3 млн тонн;

ячменю з 824,2 тис. га - 3,1 млн тонн;

гороху зі 154,7 тис. га - 319,3 тис. тонн;

ріпаку з 779,1 тис. га - 1,8 млн тонн насіння;

сої з 0,15 тис. га - 0,29 тис. тонн.

Водночас зазначається, що аграрії Херсонської області розпочали збирання проса (з 50 га намолочено 80 тонн насіння).

Відомство також наголошує, що Івано-Франківська область лідирує по урожайності з показником 65,1 ц/га.