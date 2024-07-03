У Всеукраїнській аграрній раді розповіли, чи зможе Україна цьогоріч забезпечити себе продовольством
Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, зазначив щодо очікування від цьогорічного врожаю, то Україна повною мірою зможе забезпечити себе продовольством
Про це він розповів в етері Еспресо.
"В полях намолочено більше мільйону зернових, активна робота триває. Сподіватимемося, що погода буде сприяти, аби ми отримали заплановані цифри на цей сезон. Щодо врожаю зернових, маємо попередні аналізи й очікуємо близько 56 млн тонн, по олійній групі - в межах 21-22 млн тонн, тобто сумарно 77-78 млн тонн зернових та олійних культур будемо мати, відповідно, повною мірою забезпечимо себе продовольством. Бо в умовах війни, враховуючи кількість людей, які вимушені були виїхати, нам потрібно не більше 15 млн тонн", - прокоментував заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.
Денис Марчук зауважив, що понад 60 млн тонн – загальний потенційний експорт, який ми можемо продавати й отримувати валютну виручку, відповідно, підтримувати економіку України.
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