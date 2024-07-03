У Всеукраїнській аграрній раді розповіли, чи зможе Україна цьогоріч забезпечити себе продовольством

Про це він розповів в етері Еспресо.

"В полях намолочено більше мільйону зернових, активна робота триває. Сподіватимемося, що погода буде сприяти, аби ми отримали заплановані цифри на цей сезон. Щодо врожаю зернових, маємо попередні аналізи й очікуємо близько 56 млн тонн, по олійній групі - в межах 21-22 млн тонн, тобто сумарно 77-78 млн тонн зернових та олійних культур будемо мати, відповідно, повною мірою забезпечимо себе продовольством. Бо в умовах війни, враховуючи кількість людей, які вимушені були виїхати, нам потрібно не більше 15 млн тонн", - прокоментував заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

Денис Марчук зауважив, що понад 60 млн тонн – загальний потенційний експорт, який ми можемо продавати й отримувати валютну виручку, відповідно, підтримувати економіку України.