Росіяни обстріляли на Харківщині поле стиглої пшениці площею 110 га
Росіяни продовжують намагання знищити український урожай. Ввечері понеділка, 1 липня, російська армія обстріляла поле стиглої пшениці на Харківщині
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Це сталося поблизу села Карасівка Золочівської громади близько 16:00, внаслідок обстрілу поле спалахнуло.
"Сьогодні близько 16:00 ворог завдав удару по стиглому пшеничному лану… Сталася пожежа. Рятувальники швидко локалізували загорання, аби не допустити знищення усього поля, загальною площею у 110 га", - повідомили рятувальники.
Вони зазначили, що о 17:10 пожежу ліквідували.
- 29 червня повідомлялось, що російська армія обстріляла Одрадокам’янку, Новоолександрівку та Новокаїри на Херсонщині, внаслідок чого загинули 3 та постраждали 9 цивільних. Також біля Шляхового вигоріло 10 гектарів пшениці.
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