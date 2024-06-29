Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинули 3 та постраждали 9 людей, знищено 10 гектарів пшениці

Про це повідомляє Нацполіція України.

Зранку військові РФ дроном типу FPV атакували Одрадокам’янку. Смертельні поранення отримав 57-річний чоловік, який на момент удару працював на городі біля будинку і не встиг добігти до укриття.

Російська армія з артилерії вдарила по Новоолександрівці, випустивши по житлових кварталах близько 25 снарядів. У населеному пункті зруйновано будинок і господарські споруди, пошкоджено автомобіль ДСНС. У власному будинку смертельні поранення отримала 58-річна жінка, постраждала 70-річна місцева жителька, яку доставили до лікарні.

З артилерії війська РФ обстріляли Новокаїри, у селі пошкоджено п’ять приватних будинків та постраждали двоє місцевих жителів: у 58-річного чоловіка діагностували осколкові поранення стегна, у 77-річної жінки – вибухову травму та поранення руки.

Біля Шляхового вкотре вигорів врожай пшениці. Цього разу внаслідок російського обстрілу знищено 10 гектарів збіжжя. Через артобстріл вигоріло 12 гектарів сільгоспугідь біля Микільського. Пожежі ліквідовували працівники ДСНС.