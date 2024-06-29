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Вранці росіяни обстріляли Херсонщину: вбили цивільного, ще двох поранили

29 червня, 2024 субота
10:29
Війна з Росією наслідки російського обстрілу, місто Берислав (Херсонщина)

Рано вранці 29 червня окупанти вчергове атакували Берислав з БПЛА, а також обстріляли Наддніпрянське, що на Херсонщині. Внаслідок ударів загинув цивільний, ще двох поранено

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Про це повідомляє Херсонська облпрокуратура.

За даними слідства, 29 червня близько 5:40 російські військові вчергове атакували Берислав БПЛА. Внаслідок скидання вибухівки по одній із вулиць загинув місцевий житель.

Також о 7:05 окупанти обстріляли Наддніпрянське. Там отримали поранення двоє людей. У 57-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, підшкірну гемотаму тім’яної області, повідомили у Херсонській ОДА. Медики надали  потерпілій допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась. Із забійною травмою голови до лікарні шпиталізували 41-річного чоловіка. Нині йому надають необхідну допомогу.

Прокурори та слідчі поліції здійснюють усі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених ЗС РФ, наголосили у прокуратурі.

За процесуальним керівництвом органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

російські військові від ранку обстрілюють населені пункти Херсонщини. 

Внаслідок атаки у селі Наддніпрянське постараждали двоє місцевих жителів. 

  • У п'ятницю, 28 червня, російська окупаційна армія вдарила по селу Циркуни на Харківщині. За попередньою інформацією, 8 людей поранено.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
безпілотник
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