Вранці росіяни обстріляли Херсонщину: вбили цивільного, ще двох поранили
Рано вранці 29 червня окупанти вчергове атакували Берислав з БПЛА, а також обстріляли Наддніпрянське, що на Херсонщині. Внаслідок ударів загинув цивільний, ще двох поранено
Про це повідомляє Херсонська облпрокуратура.
За даними слідства, 29 червня близько 5:40 російські військові вчергове атакували Берислав БПЛА. Внаслідок скидання вибухівки по одній із вулиць загинув місцевий житель.
Також о 7:05 окупанти обстріляли Наддніпрянське. Там отримали поранення двоє людей. У 57-річної жінки діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, підшкірну гемотаму тім’яної області, повідомили у Херсонській ОДА. Медики надали потерпілій допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась. Із забійною травмою голови до лікарні шпиталізували 41-річного чоловіка. Нині йому надають необхідну допомогу.
Прокурори та слідчі поліції здійснюють усі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених ЗС РФ, наголосили у прокуратурі.
За процесуальним керівництвом органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
російські військові від ранку обстрілюють населені пункти Херсонщини.
Внаслідок атаки у селі Наддніпрянське постараждали двоє місцевих жителів.
- У п'ятницю, 28 червня, російська окупаційна армія вдарила по селу Циркуни на Харківщині. За попередньою інформацією, 8 людей поранено.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.34 Купівля 40.34Продаж 40.85
- EUR Купівля 43.22Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе