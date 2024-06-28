Окупанти вдарили КАБами по Харківщині 28 червня: є поранені, пошкоджені будинки
У п'ятницю, 28 червня, російська окупаційна армія вдарила по селу Циркуни на Харківщині. За попередньою інформацією, 8 людей поранено
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили по Циркунах. Є пошкодження цивільної інфраструктури", - написав він о 16:54.
Згодом Синєгубов уточнив, що ворог завдав удару по Циркунах щонайменше трьома КАБами.
"Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання - на території цивільного підприємства. Усі профільні служби працюють на місці", - додав він.
О 17:32 очільник ОДА повідомив про ще двох постраждалих. Наразі їхня кількість складає 8.
Крім того, унаслідок влучання фіксують пожежі у двох будинках та господарчих спорудах. За словами Синєгубова, пошкоджено 10 будинків.
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Російська терористична армія у четвер, 27 червня, уперше атакувала Харків ФАБ-500 з модулем планерування та корекції: окупанти вдарили по житловому району та гуртожитку навчального закладу. Постраждали люди.
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