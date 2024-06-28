Окупанти вдарили КАБами по Харківщині 28 червня: є поранені, пошкоджені будинки

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили по Циркунах. Є пошкодження цивільної інфраструктури", - написав він о 16:54.

Згодом Синєгубов уточнив, що ворог завдав удару по Циркунах щонайменше трьома КАБами.

"Є загоряння приватного будинку та господарчої споруди. Ще два влучання - на території цивільного підприємства. Усі профільні служби працюють на місці", - додав він.

О 17:32 очільник ОДА повідомив про ще двох постраждалих. Наразі їхня кількість складає 8.

Крім того, унаслідок влучання фіксують пожежі у двох будинках та господарчих спорудах. За словами Синєгубова, пошкоджено 10 будинків.