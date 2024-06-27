У Харкові росіяни вдарили по житловому району та гуртожитку навчального закладу
Російська терористична армія у четвер, 27 червня, атакувала Харків: окупанти вдарили по житловому району та гуртожитку навчального закладу
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Спершу він заявив, що окупанти вдарили по одному з корпусів вищого навчального закладу Харкова, але потім уточнив, що від удару постраждав район житлової забудови.
"Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.
Згодом очільник області Олег Синєгубов повідомив, що вибуховою хвилею було пошкоджено скління вікон двох корпусів вищого навчального закладу.
Вказано, що о 15:53 у місті лунав вибух.
- Впродовж 26 червня російська окупаційна армія обстріляла 25 населених пунктів Херсонської області: одна людина загинула, 16 поранені, серед них діти.
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