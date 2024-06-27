Армія РФ атакувала 25 населених пунктів Херсонщини: одна людина загинула, 16 поранені, серед них діти

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Михайлівка, Янтарне, Антонівка, Новоолександрівка, Берислав, Садове, Новокаїри, Томарине, Качкарівка, Олександрівка, Веселе, Тягинка, Ольгівка, Іванівка, Миколаївка, Золота Балка, Кізомис, Білозерка, Придніпровське, Комишани, Львове, Осокорівка, Козацьке та місто Херсон", - написав Прокудін.

Внаслідок російської атаки одна людина загинула, ще 16 - дістали поранення, серед них - 2 дитини.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів та пошкодили багатоповерхівку й 15 приватних будинків. Також зафіксовано влучання в промисловий об'єкт, магазин, складське приміщення гуманітарного штабу та газопровід. Внаслідок обстрілів пошкоджені господарські споруди, гаражі та атомобілі.