РФ ударила по гуманітарному штабу в Херсоні: поранено 5 людей
Удень 26 червня російська окупаційна армія вдарила по гуманітарному штабу в Херсоні, внаслідок чого дістали поранення 5 людей
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Унаслідок ворожого удару пошкоджено приміщення гуманітарного штабу, а також три автомобілі. Під удар окупантів потрапили пʼятеро чоловіків, 2002, 1996, 1984, 1966 та 1987 років народження", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, у постраждалих діагностували контузії.
Зазначається, що потерпілі самостійно звернулися до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу.
- 25 червня РФ обстріляла житловий район Херсона та селище Кіндійка. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє чоловіків.
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