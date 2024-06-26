РФ ударила по гуманітарному штабу в Херсоні: поранено 5 людей

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Унаслідок ворожого удару пошкоджено приміщення гуманітарного штабу, а також три автомобілі. Під удар окупантів потрапили пʼятеро чоловіків, 2002, 1996, 1984, 1966 та 1987 років народження", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, у постраждалих діагностували контузії.

Зазначається, що потерпілі самостійно звернулися до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу.