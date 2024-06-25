Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона та селище в регіоні: двоє поранених
У вівторок, 25 червня, російська окупаційна армія обстріляла житловий район Херсона та селище Кіндійка. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє чоловіків
Про це повідомляють у Херсонській ОВА.
Зокрема під час обстрілу Херсона росіяни влучили по одній із квартир у багатоповерхівці, там отримав поранення чоловік.
"Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 72-річний херсонець. "Швидка" доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості. У нього діагностували контузію, поранення руки, вибухову та черепно-мозкову травми", - повідомили у військовій адміністрації.
Пізніше з’явилась інформація, що російська армія обстріляла селище Кіндійка, там числені поранення отримав чоловік, який ішов вулицею.
"Ворог атакував населений пункт опівдні, внаслідок чого постраждав чоловік, котрий йшов вулицею. 51-річний потерпілий отримав поранення обличчя, контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" надала йому меддопомогу на місці", - йдеться у повідомленні.
- 24 червня російська армія обстріляла села у Херсонській області. Внаслідок атаки у селі Гаврилівка загинула жінка та поранено чоловіка, а у Понятівці чоловік дістав поранення і контузію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.44 Купівля 40.44Продаж 40.94
- EUR Купівля 43.36Продаж 44.1
- Актуальне
- Важливе