Росіяни обстріляли житловий квартал Херсона та селище в регіоні: двоє поранених

Про це повідомляють у Херсонській ОВА.

Зокрема під час обстрілу Херсона росіяни влучили по одній із квартир у багатоповерхівці, там отримав поранення чоловік.

"Внаслідок ворожого обстрілу постраждав 72-річний херсонець. "Швидка" доставила потерпілого до лікарні у середньому стані тяжкості. У нього діагностували контузію, поранення руки, вибухову та черепно-мозкову травми", - повідомили у військовій адміністрації.

Пізніше з’явилась інформація, що російська армія обстріляла селище Кіндійка, там числені поранення отримав чоловік, який ішов вулицею.

"Ворог атакував населений пункт опівдні, внаслідок чого постраждав чоловік, котрий йшов вулицею. 51-річний потерпілий отримав поранення обличчя, контузію, вибухову та черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" надала йому меддопомогу на місці", - йдеться у повідомленні.