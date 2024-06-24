РФ обстріляла Херсонщину: у власній домівці загинула жінка, поранено чоловіка

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Трагедія сталася у селі Гаврилівка. На момент ворожого обстрілу жінка перебувала у власному домі.

"Російські військові обстріляли Гаврилівку Новоолександрівської громади. Внаслідок ворожого удару у власній оселі загинула 71-річна жінка", - написав він.

Пізніше Херсонська ОДА поінформувала, що окупаційні війська атакували з безпілотника житловий будинок у селі Понятівка.

У власній оселі постраждав 52-річний чоловік. Він отримав контузію, уламкове поранення шиї, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Йому надають необхідну допомогу.