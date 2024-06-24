РФ обстріляла Херсонщину: у власній домівці загинула жінка, поранено чоловіка
У понеділок, 24 червня, російська окупаційна армія обстріляла села у Херсонській області. Внаслідок атаки у селі Гаврилівка загинула жінка, а у Понятівці чоловік дістав поранення та контузію
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Трагедія сталася у селі Гаврилівка. На момент ворожого обстрілу жінка перебувала у власному домі.
"Російські військові обстріляли Гаврилівку Новоолександрівської громади. Внаслідок ворожого удару у власній оселі загинула 71-річна жінка", - написав він.
Пізніше Херсонська ОДА поінформувала, що окупаційні війська атакували з безпілотника житловий будинок у селі Понятівка.
У власній оселі постраждав 52-річний чоловік. Він отримав контузію, уламкове поранення шиї, вибухову та черепно-мозкову травми. Потерпілого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Йому надають необхідну допомогу.
- 23 червня у Бериславському районі Херсонської області внаслідок російської атаки з безпілотника був поранений тракторист.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.35 Купівля 40.35Продаж 40.86
- EUR Купівля 43.25Продаж 44
- Актуальне
- Важливе