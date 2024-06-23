Окупанти скинули з дрона вибухівку й поранили тракториста під час роботи в полі на Херсонщині

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Окупанти скинули вибухівку з дрона на 48-річного чоловіка, коли той працював у полі.

Потерпілого шпиталізували. У нього вибухова травма, осколкове поранення шиї, плеча та ноги.

Нині лікарі надають йому допомогу.