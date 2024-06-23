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Окупанти скинули з дрона вибухівку й поранили тракториста під час роботи в полі на Херсонщині

23 червня, 2024 неділя
12:16
Війна з Росією посівна, трактор

У Бериславському районі Херсонської області внаслідок російської атаки з безпілотника поранений тракторист

Зміст

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Окупанти скинули вибухівку з дрона на 48-річного чоловіка, коли той працював у полі.  

Потерпілого шпиталізували. У нього вибухова травма, осколкове поранення шиї, плеча та ноги.

Нині лікарі надають йому допомогу.

  • Під час чергування на блокпосту загинув інспектор сектору реагування патрульної поліції Олександр Чехун. Росіяни вдарили дроном.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
безпілотник
аграрії
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