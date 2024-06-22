Російський дрон вбив патрульного на Херсонщині

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що правоохоронець Олександр Чехун отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

Олександр Чехун служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.

У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.