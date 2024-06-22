Російський дрон вбив патрульного на Херсонщині
Під час чергування на блокпосту загинув інспектор сектору реагування патрульної поліції Олександр Чехун. Росіяни вдарили дроном
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що правоохоронець Олександр Чехун отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.
Олександр Чехун служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.
У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.
- Уночі 22 червня російська окупаційна армія скинула вибухівку з безпілотника по Херсону. Унаслідок ворожих дій постраждав місцевих житель.
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