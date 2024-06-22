РФ вночі скинула вибухівку з дрона на Херсон: постраждав місцевий
Уночі 22 червня російська окупаційна армія скинула вибухівку з безпілотника по Херсону. Унаслідок ворожих дій постраждав місцевих житель
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Сьогодні вночі внаслідок скидання вибухівки з дрона 59-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ніг", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілого доставили до лікарні, де надали необхідну допомогу.
- Вдень четверга, 20 червня, російська армія атакувала Херсон: внаслідок обстрілу загинув чоловік, місто залишилося без світла.
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