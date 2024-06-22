Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ вночі скинула вибухівку з дрона на Херсон: постраждав місцевий

РФ вночі скинула вибухівку з дрона на Херсон: постраждав місцевий

22 червня, 2024 субота
09:07
Війна з Росією Херсон

Уночі 22 червня російська окупаційна армія скинула вибухівку з безпілотника по Херсону. Унаслідок ворожих дій постраждав місцевих житель

Зміст

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні вночі внаслідок скидання вибухівки з дрона 59-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ніг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілого доставили до лікарні, де надали необхідну допомогу.

  • Вдень четверга, 20 червня, російська армія атакувала Херсон: внаслідок обстрілу загинув чоловік, місто залишилося без світла.
Теги:
Херсон
безпілотник
Читайте також:
Олег Симороз
20 червня, 2024 четвер
"Треба бути відірваним від реалій, щоб таке пропонувати": ветеран Симороз про економічне бронювання військовозобов'язаних
вітер
21 червня, 2024 п'ятниця
Наталка Діденко розповіла, на яку погоду чекати найближчими вихідними
Швеція
20 червня, 2024 четвер
У Швеції заявляють, що після її вступу в НАТО РФ почала втручатися в роботу її супутникових мереж
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.88
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 44.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
22 червня
09:43
USS Theodore Roosevelt
До Південної Кореї прибув американський авіаносець USS Theodore Roosevelt
09:30
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація на Харківщині стабілізована, але ворог постійно проводить відновлення підрозділів, - комбат Юрій "Ахіллес" Федоренко
09:24
Антоніу Гутерріш
Росія має дотримуватися санкцій проти Північної Кореї, - глава ООН
09:18
сектор Гази
У Газі під обстріл потрапив наметовий табір біженців, є загиблі: ізраїльська армія заперечила причетність
08:44
Резерв+
Онлайн-рекрутинг, навчання та електронне скерування на ВЛК: у Міноборони анонсували нові функції у "Резерв+"
08:35
Селище Шуми
РФ посилила тиск на Торецьк та захопила селище Шуми, - DeepState
08:35
Анонс
Хвіча Кварацхелія, збірна Грузії, Євро-2024
Євро-2024: розклад усіх матчів 22 червня
08:25
безпілотник, дрон
Росія скаржиться на атаку БПЛА у двох регіонах та в акваторії Азовського моря
08:18
Огляд
Невдала війна, плата за вбивство і двадцять два тапіри – 5 книг, де воюють культури і світогляди
08:14
Оновлено
Наслідки російської атаки на Івано-Франківськ 22 червня
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: під прицілом були енергооб'єкти на заході і півдні, є постраждалі
08:09
обстріл, ППО
Масована атака РФ: українська ППО знищила 25 повітряних цілей ворога
08:07
OPINION
Анатолій Амелін
Якою буде формула "заморожування" війни
08:07
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 8 танків, 28 артсистем і понад 1100 військових армії РФ
07:46
торгівля людьми
В Італії заарештували п'ятьох чоловіків, які продавали біженок з України у сексуальне рабство
07:45
OPINION
Віталій Портников
Україна починає перемовини з ЄС
07:37
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
Росія утримує у Чорному на Азовському морях 4 ракетоносії: загальний залп - до 24 "калібрів"
07:31
путін
ISW: Путін знайшов виправдання застосуванню ядерної зброї
06:55
Роман Яремчук (праворуч), Словаччина - Україна
Євро-2024: результати усіх матчів 21 червня
06:51
Румунія, прапор Румунії
У Румунії зафіксували 6 інцидентів з російськими дронами з початку вторгнення РФ в Україну
06:22
Енергодар, ЗАЕС
МАГАТЕ: в окупованому Енергодарі безпілотник зруйнував електропідстанцію, місто частково знеструмлене
05:41
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
Польща через російську атаку України підіймала в небо винищувачі
05:07
скіфське золото
До деокупації Криму "Скіфське золото" експонуватиметься у Києві
04:20
Ентоні Блінкен
Блінкен подякував Південній Кореї за постійну підтримку України
03:38
Держдепартамент США
У Держдепі США дозвіл на удари по цілях у РФ назвали "питанням здорового глузду"
02:55
Південна Корея
Південна Корея через зростання напруженості у відносинах з КНДР викликала посла РФ
02:20
ЛГБТ
"Кохання не буде злочином": у Намібії декриміналізували одностатеві стосунки між чоловіками
01:52
Японія запровадила санкції проти китайських компаній, які підтримують війну РФ проти України
01:17
Інтерсіті
Укрзалізниця попередила про зміни маршруту трьох поїздів до Польщі
00:47
Ілюстративне фото
Директору фірми, який привласнив 6,8 млн грн на закупівлі ноутбуків для ЗСУ, оголосили підозру
00:19
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 120 боєзіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському напрямку
2024, п'ятниця
21 червня
23:58
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
23:54
Хаві Сімонс, Нідерланди - Франція, Євро-2024
Євро-2024: Франція без Мбаппе не змогла здолати Нідерланди
23:38
Зеленський
Асоціація єврейських організацій і общин звернулась до Зеленського через запрошення Палестини на Саміт миру. Заява
22:51
ПриватБанк
ПриватБанк попередив про тимчасову зупинку операцій з картками та банкоматами
22:44
Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі прокоментував відео, на якому він п'яний впав під пабом
22:27
Василь Зварич
Президент України звільнив Зварича з посади посла в Польщі
22:12
Канада
Канада готує план евакуації 45 тис. своїх громадян з Лівану на випадок війни між Ізраїлем та "Хезболлою"
22:03
Зеленський затвердив склад української делегації для участі в переговорах про вступ до ЄС
22:00
Андрій Єрмак
"Дійсно, хрестив його сина, але це було багато років тому": Єрмак засудив поведінку Тищенка
21:31
новини Львова
У зоні відчуження ЧАЕС незаконно вирубали дерев на 120 млн грн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV