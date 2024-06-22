РФ вночі скинула вибухівку з дрона на Херсон: постраждав місцевий

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Сьогодні вночі внаслідок скидання вибухівки з дрона 59-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкове поранення ніг", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілого доставили до лікарні, де надали необхідну допомогу.