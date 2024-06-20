Росіяни атакували цивільне авто в Херсоні: загинув чоловік

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що росіяни атакували цивільне авто в селищі Текстильне, яке фактично є житловим районом Херсона.

"Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, отримав 43-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким…" - написав Прокудін.

Він також розповів, що через російську атаку без світла залишився обласний центр. Наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.