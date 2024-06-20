Росіяни атакували цивільне авто в Херсоні: загинув чоловік
Вдень четверга, 20 червня, російська армія атакувала Херсон: внаслідок обстрілу загинув чоловік, місто залишилося без світла
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що росіяни атакували цивільне авто в селищі Текстильне, яке фактично є житловим районом Херсона.
"Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, отримав 43-річний чоловік. Мої співчуття рідним та близьким…" - написав Прокудін.
Він також розповів, що через російську атаку без світла залишився обласний центр. Наразі енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи.
- Протягом доби середи, 19 червня, російська окупаційна армія завдала ударів по 26 населених пунктах Херсонської області. Внаслідок обстрілів є загиблий та 3 поранених.
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