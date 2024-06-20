Росіяни 19 червня обстріляли 26 населених пунктів на Херсонщині: є загиблий та поранені
Протягом доби середи, 19 червня, російська окупаційна армія завдала ударів по 26 населених пунктах Херсонської області. Внаслідок обстрілів є загиблий та 3 поранених
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Ромашкове, Білозерка, Придніпровське, Велетенське, Олександрівка, Іванівка, Новотягинка, Берислав, Червоний Маяк, Ольгівка, Михайлівка, Зміївка, Республіканець, Золота Балка, Львове, Одрадокам'янка, Гаврилівка, Трудолюбівка, Новомиколаївка, Потьомкіне, Шляхове, Мала Олександрівка, Новодмитрівка, Миколаївка та місто Херсон", - написав Прокудін.
Через російські атаки одна людина загинула, ще троє дістали поранення.
Він розповів, що росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів. Пошкоджено 2 багатоповерхівки та 14 приватних будинків, територія торговельного центру, елеватора, фермерського господарства та газогону.
- Ввечері середи, 19 червня, російські окупанти атакували Херсон. Внаслідок удару постраждали двоє людей, один із поранених помер у лікарні.
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