Росіяни атакували Херсон: двоє людей поранені
Ввечері середи, 19 червня, російські окупанти атакували Херсон. Внаслідок удару постраждали двоє людей, вони з численними травмами у лікарні
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що росіяни вдарили по Дніпровському району міста та розповів про стан потерпілих.
"У 31-річного чоловіка діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення голови, тулуба, кінцівок. Другий постраждалий – це 52-річний чоловік. Нині він теж перебуває у лікарні з контузією, вибуховою та черепно-мозковими травмами, уламковими пораненнями тулуба й стегна", - написав Прокудін.
Як повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, другий постраждалий перебуває у важкому стані
"52-річний чоловік у важкому стані. У нього контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, уламкові поранення. Обидва постраждалі на момент російського обстрілу виконували ремонтні роботи на даху", - додав він.
- Ввечері понеділка, 17 червня, російська окупаційна армія завдала удару по Херсону. Після обстрілу в одному з парків знайшли загиблого.
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