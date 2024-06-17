Росіяни вбили чоловіка у Херсоні: після обстрілу його знайшли в одному з парків

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російська армія ввечері вкрила вогнем Херсон. На жаль, є загиблий. Тіло невідомого чоловіка виявили на території одного з парків", - написав Прокудін.

Він зазначив, що ймовірно чоловік загинув під час мінометного обстрілу. Наслідки удару ще з’ясовуються.