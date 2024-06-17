Росіяни вбили чоловіка у Херсоні: після обстрілу його знайшли в одному з парків
Ввечері понеділка, 17 червня, російська окупаційна армія завдала удару по Херсону. Після обстрілу в одному з парків знайшли загиблого
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російська армія ввечері вкрила вогнем Херсон. На жаль, є загиблий. Тіло невідомого чоловіка виявили на території одного з парків", - написав Прокудін.
Він зазначив, що ймовірно чоловік загинув під час мінометного обстрілу. Наслідки удару ще з’ясовуються.
- 17 червня російські окупанти завдали удару по Херсонській області та дроном влучили у цивільну автівку, у результаті чого загинув місцевий житель.
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