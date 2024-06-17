Війська РФ зранку атакували дроном цивільне авто на Херсонщині: загинув водій

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що цього ранку російські військові атакували дроном-камікадзе автівку в Осокорівці Бериславського району.

За словами голови ОВА, внаслідок удару загинув 50-річний місцевий житель.

Як уточнили в Херсонській обласній прокуратурі, обстріл стався близько 08:20. Під час атаки загиблий чоловік саме перебував в автівці та виїжджав із власного подвірʼя.