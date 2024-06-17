Війська РФ зранку атакували дроном цивільне авто на Херсонщині: загинув водій
У понеділок, 17 червня, російські окупанти завдали удару по Херсонській області і дроном влучили у цивільну автівку, у результаті чого загинув місцевий житель
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що цього ранку російські військові атакували дроном-камікадзе автівку в Осокорівці Бериславського району.
За словами голови ОВА, внаслідок удару загинув 50-річний місцевий житель.
Як уточнили в Херсонській обласній прокуратурі, обстріл стався близько 08:20. Під час атаки загиблий чоловік саме перебував в автівці та виїжджав із власного подвірʼя.
- Днем раніше окупанти обстріляли ремонту бригаду, яка лагодила газопровід у Білозерській громаді на Херсонщині, поранили чоловіка.
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