Росіяни атакували ремонту бригаду, яка лагодила газопровід на Херсонщині: є поранений
Окупанти обстріляли ремонту бригаду, яка лагодила газопровід у Білозерській громаді на Херсонщині, поранили чоловіка
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
Російські військові атакували ремонту бригаду, яка лагодила газопровід в одному з населених пунктів Білозерської громади.
Внаслідок обстрілу мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав чоловік, 47 років.
У лікарні потерпілому надали необхідну допомогу. Надалі він проходитиме лікування амбулаторно.
- Російська армія у п'ятницю, 14 червня, скинула вибухівку з дрона на територію фермерського господарства Херсонської області - загинув чоловік, ще один постраждав.
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